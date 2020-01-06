Segway-Ninebot привезла на CES 2020 электросамокат с круиз-контролем и другие свои новинки

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В преддверии ежегодной выставки CES 2020, которая начнёт свою работу 7 января, компания Segway-Ninebot анонсировала электрический самокат Air T15, который, как она утверждает, является самым компактным, лёгким и энергоэффективным самокатом для города.

Новинка отличается от представленных ранее моделей тем, что обладает круиз-контролем. Самокат мгновенно вычисляет усилие, прилагаемое пользователем при отталкивании, и состояние дорожного покрытия для того, чтобы автоматически отрегулировать скорость движения. Все основные показатели выводятся на небольшой экран, расположенный на руле. Производитель также обещает ещё большую мобильность – самокат весит чуть менее 10 кг, и его можно сложить одним нажатием на кнопку.

Air T15 оборудован 300-ваттным двигателем, который позволяет развивать скорость до 20 км/ч даже при незначительном подъёме. За счёт торможения батарея самоката заряжается, благодаря чему запас хода составляет чуть более 14 км.

Компанию Air T15 составит ещё одна новая модель – T60, которую производитель называет «революционным продуктом», позиционируя его как «робосамокат». Данная модель предназначена для кикшеринга – сервисов по аренде самокатов. Более подробно о ней Segway-Ninebot должна рассказать на CES.

Там же Segway-Ninebot продемонстрирует и новую версию своего популярного электросамоката Max, который создан специально для городских условий. Он выполнен из прочных материалов, оборудован большими колёсами и сменной батареей. Кроме того, на выставку компания привезёт самобалансирующееся кресло S-Pod, а также свои первые электрические мотороллер и скутер.

Источник: The Verge