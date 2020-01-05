Segway представила самоходное двухколесное кресло S-Pod





Американский производитель гироскутеров Segway, принадлежащий китайской компании Ninebot, в преддверии выставки CES 2020 представил прототип футуристического средства передвижения под названием S-Pod.

Визуально полутораметровая новинка выглядит как нечто среднее между креслом Профессора Икс и летающими креслами из мультфильма Wall-E. По словам разработчиков, запитанное от бортового аккумулятора двухколесное устройство способно развивать скорость до 12 км/ч (скорость ограничена программно, технический предел — 40 км/ч) и может проехать на одной зарядке до 70 км. Весит аппарат немало — 150 кг. Максимальная полезная нагрузка, которую ему под силу перевозить, — 120 кг. Максимальный уклон, который может преодолеть инновационное кресло, — 10 градусов.

В основе S-Pod лежит традиционная для гироскутеров Segway технология сохранения баланса, предполагающая смещение центра тяжести. Вместе с тем, в отличие от обычных решений компании, новоиспеченный агрегат управляется не наклонами корпуса пользователя, а с помощью небольшого джойстика, расположенного справа от сиденья. Отдельно подчеркивается, что S-Pod не только весьма устойчив и способен поддерживать место седока в неизменно горизонтальном положении в том числе во время движения, но и обладает высокой маневренностью: так, он может разворачиваться даже на одном месте. Кроме того, известно, что джойстик является съемным и позволяет управлять аппаратом в том числе удаленно.

По утверждению разработчиков, S-Pod предназначен для использования в ограниченных пространствах, таких как кампусы, торговые центры, аэропорты и тематические парки. Как отмечает издание WIRED, помимо здоровых людей, не желающих находиться на ногах в течение длительного времени, решение найдут полезным также люди с ограниченной подвижностью, которым такие устройства могут предоставляться, к примеру, в аэропортах вместо обычных инвалидных колясок.

Прототип S-Pod будет показан широкой публике на выставке CES 2020, а его финальная версия должна дебютировать до конца года. Продажи запланированы на 2021 год. Цена пока не раскрывается.

Источник: The Verge