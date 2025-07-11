Семейный офис соучредителя Binance Чанпэна Чжао запустит казначейскую компанию BNB в США

Слухи о том, что основатель Binance Чанпенг CZ Чжао таки смог договориться с Трампом появились давно. Недавно SEC отозвала иск против Binance в США. А CZ добивается президентского помилования после признания вины в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег.
Теперь семейный офис Чанпена Чжао возглавит создание специализированной казначейской компании BNB, разработанной для предоставления институциональным инвесторам доступа к нативному токену Binance (BNB) через запланированный публичный листинг в США (IPO).
YZi Labs объявила о поддержке инвестиционной фирмы 10X Capital в разработке этого криптовалютного сокровищного инструмента. 10X Capital будет функционировать как управляющий активами. BNB Treasury Company стремится к листингу на ведущей американской бирже, которая не названа.
YZi Labs управляет активами на сумму более $10 млрд по всему миру. Она специализируется на инвестициях в стартапы в сферах Web3, искусственного интеллекта и биотехнологий.
Бывший генеральный директор Binance сообщил в феврале, что 98,5% его криптовалютного портфеля состоит из токенов BNB, хотя он не уточнил общую стоимость своих активов. Forbes сообщало в июне 2024 года, что Чжао и Binance вместе контролируют почти 96% токенов BNB в обращении. Чжао лично владеет 94 миллионами монет BNB, текущая стоимость которых составляет примерно $63 млрд и представляет более 64% BNB в циркуляции, тогда как биржа Binance контролирует 31,5%.
Несмотря на запрет управлять Binance в рамках соглашения о признании вины за нарушение законодательства об отмывании денег, Чжао остается крупнейшим акционером биржи, что позволяет ему значительно обогатиться от увеличения институционального принятия BNB.
Источник: YZi Labs
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