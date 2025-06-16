Binance празднует решение SEC по отзыву иска: «Это разворот на 180 градусов»

Генеральный директор крупнейшей в мире криптобиржи Binance Ричард Тенг назвал решение SEC отозвать иск 2023 года«кардинальным изменением» — поворотом на 180 градусов.

«Мы очень благодарны председателю Полу Аткинсу из SEC США, президенту Дональду Трампу и его администрации за очень продуманный, очень взвешенный подход к формированию криптополитики: поддерживать инновации вместо их подавления», — сказал Тенг.

Он отметил, что это большая победа не только для Binance как компании, но и для криптоиндустрии в целом.

Тенг сказал, что Binance внимательно следит за предложениями по правилам в США, например, за законопроектом о стейблкоинах и регулированием криптовалют.

Под руководством Тенга Binance недавно достигла 275 миллионов зарегистрированных пользователей. Этого удалось добиться, в том числе и благодаря новым продуктам: Super Earn, Binance Square и Binance Alpha 2.0.

Биржа напомнила, что для защиты пользователей создан Фонд SAFU — резерв в один миллиард долларов для компенсаций в случае нарушения безопасности.

Источник: The Street