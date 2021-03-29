Финальные рендеры новых смартфонов линейки Xiaomi Mi 11 слили в сеть за несколько часов до анонса

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Инсайдер Эван Бласс опубликовал качественный рендер с финальным дизайном всех новых смартфонов Xiaomi Mi 11, которые представят на сегодня в рамках крупной онлайн-презентации (стрим начнется в 14:30 по Киеву).

К выпущенному в конце 2020 года базовому Xiaomi Mi 11 сегодня присоединятся еще по меньшей мере четыре модели: Mi 11i, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G.

В более ранних утечках также фигурировала модель Xiaomi Mi 11 Pro, но не исключено, что Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra в итоге окажутся одно моделью.

Характеристики новых смартфонов Xiaomi Mi 11