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Финальные рендеры новых смартфонов линейки Xiaomi Mi 11 слили в сеть за несколько часов до анонса

Финальные рендеры новых смартфонов линейки Xiaomi Mi 11 слили в сеть за несколько часов до анонса

Финальные рендеры новых смартфонов линейки Xiaomi Mi 11 слили в сеть за несколько часов до анонса


Инсайдер Эван Бласс опубликовал качественный рендер с финальным дизайном всех новых смартфонов Xiaomi Mi 11, которые представят на сегодня в рамках крупной онлайн-презентации (стрим начнется в 14:30 по Киеву).

К выпущенному в конце 2020 года базовому Xiaomi Mi 11 сегодня присоединятся еще по меньшей мере четыре модели: Mi 11i, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G.

Финальные рендеры новых смартфонов линейки Xiaomi Mi 11 слили в сеть за несколько часов до анонса
Слева направо: Mi 11i, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G. Изображение: Voice

В более ранних утечках также фигурировала модель Xiaomi Mi 11 Pro, но не исключено, что Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra в итоге окажутся одно моделью.

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Характеристики новых смартфонов Xiaomi Mi 11

Модель Xiaomi Mi 11 Lite (на основе утечек) Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Pro (на основе утечек) Xiaomi Mi 11 Ultra / Redmi K40 (на основе утечек) Xiaomi Mi 11X (на основе утечек) Xiaomi Mi 11X Pro/Mi 11i / Redmi K40 Pro+ (на основе утечек)
Материалы корпуса Н/Д
  • Алюминиевая рамка
  • Corning Gorilla Glass Victus спереди
  • Стеклянная задняя панель
 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
Габариты и вес Н/Д
  • Стеклянная версия:
    • 164,3х74,6х8,1 мм при 196 г
  • Версия с кожаной задней панелью:
    • 164,3х74,6×8,56 мм
    • 194 г
 Н/Д Н/Д
  • 163,7×76,4×7,8 мм
  • 196 г
  • 163,7×76,4×7,8 мм
  • 196 г
Экран
  • 4G:
    • 6.55″ FHD+ AMOLED
    • 90 Гц
  • 6.81″ QHD+ AMOLED
  • 120 Гц
  • 480 Гц (частота опроса сенсорного слоя)
  • 515 PPI
  • 1500 нит
  • 10-битная глубина отображения цвета
  • HDR10+
  • Отверстие под фронтальную камеру
  • Изогнутая по всем четырем сторонам панель
  • 6.81″ QHD+ AMOLED
  • 120 Гц
  • Отверстие под фронтальную камеру
  • Изогнутая по всем четырем сторонам панель
  • 6.67 ″ AMOLED
  • FHD+ (2400×1080 пикселей)
  • 120 Гц
  • 360 Гц (частота опроса сенсорного слоя)
  • пиковая яркость 1300 нит (обычная — 900 нит)
  • Gorilla Glass 5
  • True Tone
  • контрасность 5 000 000:1
  • HDR10+
  • MEMC
SoC
  • 5G: Qualcomm Snapdragon 775/775G
  • 4G: Qualcomm Snapdragon 732G
  • Qualcomm Snapdragon 888:
    • 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz
    • 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz
    • 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz
  • Adreno 660
  • Qualcomm Snapdragon 888:
    • 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz
    • 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz
    • 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz
  • Adreno 660
  • Qualcomm Snapdragon 888:
    • 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz
    • 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz
    • 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz
  • Adreno 660
  • Qualcomm Snapdragon 870
  • Adreno 650
  • Qualcomm Snapdragon 888:
    • 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz
    • 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz
    • 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz
  • Adreno 660
ОЗУ и ПЗУ
  • 4G:
    • 6 ГБ + 64 ГБ
    • 6 ГБ + 128 ГБ
  • 8 ГБ LPDDR5 + 128 ГБ UFS 3.1
  • 8 ГБ +256 ГБ
  • 12 ГБ+256 ГБ
  • до 12 ГБ LPDDR5 + до 256 ГБ UFS 3.1
  • до 16 ГБ LPDDR5 + до 512 ГБ UFS 3.1
  • 6 ГБLPDDR5 + 128 ГБ UFS 3.1
  • 8 ГБ+ 128 ГБ
  • 8 ГБ + 256 ГБ
  • 12 ГБ + 256 ГБ
  • 12 ГБ LPFFR5 + 256 ГБ UFS 3.1
Аккумулятор и зарядка
  • 5G: 4 150 мА•ч
    • быстрая проводная зарядка до 33 Вт
  • 4G: 4 250 мА•ч
    • быстрая проводная зарядка до 33 Вт
    • функция обратной беспроводной зарядки гаджетов
  • 4 600 мА•ч
  • поддержка быстрой проводной зарядки до 55 Вт (100% за 45 минут)
  • поддержка беспроводной до 50 Вт (за 53 минуты на 100%)
  • функция беспроводной обратной зарядки других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт
  • 5 000 мА•ч
  • поддержка быстрой проводной зарядки до 67 Вт
  • поддержка беспроводной до 67 Вт
  • функция беспроводной обратной зарядки других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт

 
  • 4 520 мА•ч
  • быстрая проводная зарядка до 33 Вт

 
Безопасность N/A Встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев Н/Д Н/Д Боковой сканер отпечатков пальцев Боковой сканер отпечатков пальцев
Основная камера
  • Основная: 64 Мп ISOCELL Bright GW2 with OIS (5G), ISOCELL Bright GW1 (4G)
  • Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 8 Мп 0.6x
  • Третья дополнительная (макро): 5 Мп
  • Основная: 108 Мп, 1/1.33″ sensor, f/1.85, 1.6µm, OIS
  • Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 13MP, f/2.4, 123° FoV,
  • Третья дополнительная (макро): 5 Мп, f/2.4, AF

Видео:

  • 8K
  • HDR10+
  • Основная: 50 Мп
  • Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 13 Мп
  • Третья дополнительная (макро): 5 Мп
  • Четвертая дополнительная (телевик): зум 120x
  • Основная: 50 Мп
  • Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 48 Мп
  • Четвертая дополнительная (телевик): 48 Мп
  • Основная: 48 Мп IMX 582, f/1.79
  • Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 8 Мп, f/2.2, 119° FoV
  • Третья дополнительная (макро/теле): 5 Мп
  • Основная: 108 Мп Samsung HM2, f/1.75
  • Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 8 Мп, f/2.2, 119° FoV
  • Третья дополнительная (макро/теле): 5 Мп
Фронтальная камера Н/Д 20 Мп, f/2.4 20 Мп 20 Мп 20 Мп 20 Мп
Разъем USB Type-C USB Type C USB Type C USB Type C USB Type-C USB Type-C
Аудио
  • Стереодинамики (только версия с 5G)
 Стереодинамики Harman Kardon Стереодинамики Harman Kardon Стереодинамики Harman Kardon
  • Стереодинамики Dolby Atmos
  • Hi-Res Audio
  • Стереодинамики Dolby Atmos
  • Hi-Res Audio
Беспроводные средства связи
  • NFC (за исключением версии для Индии)
  • Bluetooth 5.1
  • NFC
  • Wi-Fi 6
  • ИК-порт
  • NFC
  • Wi-Fi 6
  • ИК-порт
  • NFC
  • Wi-Fi 6(E?)
  • ИК-порт
  • Wi-Fi 6
  • Bluetooth 5.1
  • GPS, GLONASS, QZSS, NavIC, Galileo, Beidou
  • Wi-Fi 6E
  • Bluetooth 5.1
  • GPS, GLONASS, QZSS, NavIC, Galileo, Beidou
ПО MIUI 12 или MIUI 12.5 MIUI 12 MIUI 12.5 MIUI 12.5 MIUI 12 MIUI 12
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