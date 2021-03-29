Финальные рендеры новых смартфонов линейки Xiaomi Mi 11 слили в сеть за несколько часов до анонса

|Материалы корпуса
|Н/Д
|
- Алюминиевая рамка
- Corning Gorilla Glass Victus спереди
- Стеклянная задняя панель
|Н/Д
|Н/Д
|Н/Д
|Н/Д
|Габариты и вес
|Н/Д
|
- Стеклянная версия:
- 164,3х74,6х8,1 мм при 196 г
- Версия с кожаной задней панелью:
|Н/Д
|Н/Д
|
|
|Экран
|
|
- 6.81″ QHD+ AMOLED
- 120 Гц
- 480 Гц (частота опроса сенсорного слоя)
- 515 PPI
- 1500 нит
- 10-битная глубина отображения цвета
- HDR10+
- Отверстие под фронтальную камеру
- Изогнутая по всем четырем сторонам панель
|
- 6.81″ QHD+ AMOLED
- 120 Гц
- Отверстие под фронтальную камеру
- Изогнутая по всем четырем сторонам панель
|
- 6.67 ″ AMOLED
- FHD+ (2400×1080 пикселей)
- 120 Гц
- 360 Гц (частота опроса сенсорного слоя)
- пиковая яркость 1300 нит (обычная — 900 нит)
- Gorilla Glass 5
- True Tone
- контрасность 5 000 000:1
- HDR10+
- MEMC
|SoC
|
- 5G: Qualcomm Snapdragon 775/775G
- 4G: Qualcomm Snapdragon 732G
|
- Qualcomm Snapdragon 888:
- 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz
- 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz
- 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz
- Adreno 660
|
- Qualcomm Snapdragon 888:
- 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz
- 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz
- 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz
- Adreno 660
|
- Qualcomm Snapdragon 888:
- 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz
- 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz
- 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz
- Adreno 660
|
- Qualcomm Snapdragon 870
- Adreno 650
|
- Qualcomm Snapdragon 888:
- 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz
- 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz
- 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz
- Adreno 660
|ОЗУ и ПЗУ
|
- 4G:
- 6 ГБ + 64 ГБ
- 6 ГБ + 128 ГБ
|
- 8 ГБ LPDDR5 + 128 ГБ UFS 3.1
- 8 ГБ +256 ГБ
- 12 ГБ+256 ГБ
|
- до 12 ГБ LPDDR5 + до 256 ГБ UFS 3.1
|
- до 16 ГБ LPDDR5 + до 512 ГБ UFS 3.1
|
- 6 ГБLPDDR5 + 128 ГБ UFS 3.1
- 8 ГБ+ 128 ГБ
- 8 ГБ + 256 ГБ
- 12 ГБ + 256 ГБ
|
- 12 ГБ LPFFR5 + 256 ГБ UFS 3.1
|Аккумулятор и зарядка
|
- 5G: 4 150 мА•ч
- быстрая проводная зарядка до 33 Вт
- 4G: 4 250 мА•ч
- быстрая проводная зарядка до 33 Вт
- функция обратной беспроводной зарядки гаджетов
|
- 4 600 мА•ч
- поддержка быстрой проводной зарядки до 55 Вт (100% за 45 минут)
- поддержка беспроводной до 50 Вт (за 53 минуты на 100%)
- функция беспроводной обратной зарядки других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт
|
- 5 000 мА•ч
- поддержка быстрой проводной зарядки до 67 Вт
- поддержка беспроводной до 67 Вт
- функция беспроводной обратной зарядки других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт
|
- 4 520 мА•ч
- быстрая проводная зарядка до 33 Вт
|Безопасность
|N/A
|Встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев
|Н/Д
|Н/Д
|Боковой сканер отпечатков пальцев
|Боковой сканер отпечатков пальцев
|Основная камера
|
- Основная: 64 Мп ISOCELL Bright GW2 with OIS (5G), ISOCELL Bright GW1 (4G)
- Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 8 Мп 0.6x
- Третья дополнительная (макро): 5 Мп
|
- Основная: 108 Мп, 1/1.33″ sensor, f/1.85, 1.6µm, OIS
- Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 13MP, f/2.4, 123° FoV,
- Третья дополнительная (макро): 5 Мп, f/2.4, AF
Видео:
|
- Основная: 50 Мп
- Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 13 Мп
- Третья дополнительная (макро): 5 Мп
- Четвертая дополнительная (телевик): зум 120x
|
- Основная: 50 Мп
- Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 48 Мп
- Четвертая дополнительная (телевик): 48 Мп
|
- Основная: 48 Мп IMX 582, f/1.79
- Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 8 Мп, f/2.2, 119° FoV
- Третья дополнительная (макро/теле): 5 Мп
|
- Основная: 108 Мп Samsung HM2, f/1.75
- Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 8 Мп, f/2.2, 119° FoV
- Третья дополнительная (макро/теле): 5 Мп
|Фронтальная камера
|Н/Д
|20 Мп, f/2.4
|20 Мп
|20 Мп
|20 Мп
|20 Мп
|Разъем
|USB Type-C
|USB Type C
|USB Type C
|USB Type C
|USB Type-C
|USB Type-C
|Аудио
|
- Стереодинамики (только версия с 5G)
|Стереодинамики Harman Kardon
|Стереодинамики Harman Kardon
|Стереодинамики Harman Kardon
|
- Стереодинамики Dolby Atmos
- Hi-Res Audio
|
- Стереодинамики Dolby Atmos
- Hi-Res Audio
|Беспроводные средства связи
|
- NFC (за исключением версии для Индии)
- Bluetooth 5.1
|
|
|
|
- Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.1
- GPS, GLONASS, QZSS, NavIC, Galileo, Beidou
|
- Wi-Fi 6E
- Bluetooth 5.1
- GPS, GLONASS, QZSS, NavIC, Galileo, Beidou
|ПО
|MIUI 12 или MIUI 12.5
|MIUI 12
|MIUI 12.5
|MIUI 12.5
|MIUI 12
|MIUI 12