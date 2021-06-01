Серийная версия электрогиперкара Rimac C_Two получила название Rimac Nevera, четыре двигателя на 1914 л.с. и 2360 Нм, батарею 120 кВтч, запас хода 550 км, ценник 2 млн евро и всего 150 экземпляров

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Хорватский производитель электрических гиперкаров Rimac Automobili наконец официально представил свою вторую по счету серийную модель и раскрыл все ее технические особенности. Модель, которая начиная с 2018 года в статусе концепта носила имя Rimac C_Two, получила окончательное рыночное имя Rimac Nevera (этот термин обозначает внезапный средиземноморский шторм у побережья Хорватии).

Электрогиперкар будет выпущен ограниченной серий в количестве всего 150 экземпляров, при этом несмотря на ценник от 2 млн евро все Rimac Nevera были раскуплены всего за три недели с момента анонса концепта на Женевском автосалоне 2018 года.

Итак, модель получила четыре электродвигателя с суммарной мощностью 1914 л.с. и крутящим моментом 2360 Нм, каждый из которых приводит в движение собственное колесо. Эта схема обеспечивает продвинутую фирменную систему векторизации крутящего момента Rimac All-Wheel Torque Vectoring 2 (R-AWTV 2), которая заменяет традиционные системы Electronic Stability Program и Traction Control.

В результате Rimac Nevera разгоняется до 100 км/ч всего за 1,97 секунды, до 300 км/ч — за 9,3 секунды, а также набирает максимальную скорость 412 км/ч (258 миль/ч) и проходит «дрэговую» дистанцию четверть мили за 8,6 секунды.

H-образный батарейный блок на 120 кВтч размещается за задними сидениями и на месте центрального тоннеля, его форма подобрана таким образом, чтобы обеспечить оптимальную развесовку автомобиля (итог — 48%/52% на передней и задней оси соответственно при общем весе 2150 кг). Блок собран на основе ячеек 6960 с химией литий-марганец-никель и обладает жидкостным охлаждением. От полного заряда электогиперкар способен преодолеть 550 км (340 миль) по измерительному циклу WLTP. Поддержка мощности зарядки 500 кВт обеспечивает заряд в режиме 0-80% всего за 22 минуты.

Встроенная система Rimac Driving Coach на основе NVIDIA Pegasus, искусственного интеллекта и трех десятков датчиков (12 ультразвуковых сенсоров, 13 камер и 6 радров) подробно изучает окружающую среду и выдает владельцу гиперкара рекомендации по улучшению водительского мастерства (оптимальная траектория, точки ускорения и торможения и пр.).





Все 150 экземпляров Rimac Nevera будут доступны в версиях GT, Signature и Timeless, при этом каждая из них будет протестирована и подписана создателем компании Мате Римацом.

Источник: Rimac Automobili