Серия Redmi K40 получит батареи ёмкостью 4520 мАч и ограниченную версию с узором в стиле дамасской стали

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До официального анонса смартфонов серии Redmi K40 осталось всего несколько дней, и в интернете появляется всё больше сведений о технических характеристиках грядущих устройств. В этот раз стала известна ёмкость батареи смартфонов.

Отмечается, что оба смартфона – и стандартный Redmi K40, и улучшенный Redmi K40 Pro – получат одинаковую батарею ёмкостью 4520 мАч. Добавим, ранее сообщалось, что устройства в рамках этой серии будут оснащены OLED-панелями производства Samsung с частотой обновления 120 Гц и основной камерой на базе 108-мегапиксельного сенсора. Для стандартной версии Redmi K40 предусмотрено использование процессора Snapdragon 870, а модификация Pro получит флагманский чипсет Snapdragon 888.

Дополнительно стало известно, что нас ожидает появление лимитированной версии Redmi K40 с узором на задней панели в стиле дамасской стали. Ножи из дамасской стали считаются самыми острыми и быстро режущими, и в Redmi выбрали такой узор, чтобы отобразить скорость и производительность линейки K40.

Источник: gsmarena