Серийный электромобиль Aston Martin Rapide E получит пару двигателей мощностью 610 л.с., батарею на 65 кВтч и запас хода 320 км (WLTP)

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Британская компания Aston Martin рассказала подробности о будущей модели Rapide E, которая станет первым серийным электромобилем бренда. Поставки модели клиентам начнутся уже в четвертом квартале 2019 года, ее окончательная цена пока неизвестна.

Для начала компания выпустит лимитированную партию Aston Martin Rapide E, ограниченную всего 155 экземплярами. Разработка новинки ведется совместно с компанией Williams Advanced Engineering (WAE), которая сотрудничает с командой Williams F1 чемпионата Formula 1 и выступает основным поставщиком батарей для электроболидов чемпионата Formula E.

Электромобиль Aston Martin Rapide E приводится в движение двумя электродвигателями, установленными на задней оси. Суммарно они выдают 610 л.с. мощности и 950 Нм момента. В результате максимальная скорость составит 250 км/ч (155 миль/ч), разгон до 100 км/ч (60 миль/ч) займет менее 4 секунд.

Электромобиль получит 800-вольтовую батарею суммарной емкостью 65 кВтч, собранную из 5600 цилиндрических элементов типа 18650. Батарея скомпонована в корпусе, который аналогичен по габаритам двигательной установке классического Aston Martin Rapide в составе 6-литрового ДВС V12, коробки передач и бензобака. Зарядка может осуществляться в режиме 400 В / 50 кВт, при котором батарея набирает 300 км (185 миль) запаса хода за час зарядки, или в режиме 800 В / 100 кВт с показателем 500 км (310 миль) в час заряда. Запас хода модели составляет 320 км (200 миль) по измерительному циклу WLTP.

Партнеры уделили особое внимание эффективности охлаждения батарей и электродвигателей, что позволило использовать систему в режимах максимальной производительности, а также снижению суммарной массы электромобиля за счет использования легкосплавных и композитных материалов. Также была переработана аэродинамика и использованы специальные колесные диски и шины Pirelli P-Zero с низким сопротивлением качению.

Напомним, что первый прототип электромобиля Aston Martin Rapide E производитель показал еще в 2015 году, при этом характеристики серийной версии заметно отличаются от первого анонса.

Источник: Aston Martin