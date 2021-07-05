Сервис Bolt также решил поднять тарифы на поездки в Украине

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Вслед за информацией о повышении цен на услуги такси-сервиса Uber аналогичная информация поступила и от конкурирующего сервиса Bolt. Информация о новых тарифах уже опубликована в информационном telegram-канале для водителей Киева.

«В связи с желанием обеспечивать достойные стабильные заработки нашим водителям, мы меняем все компоненты тарифов для всех категорий заказов в Киеве. Такое изменение призвано не только повысить заработки водителей, но и поддерживать высокий уровень спроса на платформе Bolt» — отметили в сервисе.

Согласно новой тарифной сетке, с 4 июля 2021 года, минимальная стоимость поездки в Bolt составляет 55 гривен (до этого было 40 грн), а стоимость поездки в категории комфорт стартует с 65 грн (раньше с 55 грн).

Интересно, что не все тарифы подорожали, часть параметров была пересмотрена с целью поднять заработок водителей и платформы. Так, подача машины в категории «Бизнес» стала дешевле (60 грн вместо 70 грн). Но при этом минимальная стоимость поездки поднялась с 70 грн до 90 грн, а стоимость 1 км пути выросла с 7 до 8 грн.

Источник: Bolt