Сервісний центр МВС впровадив ще три нових онлайн-сервіси, зокрема калькулятор для розрахунку вартості реєстрації авто





Головний сервісний центр МВС презентував три онлайн-сервіси, які допоможуть водіям більш швидко і комфортно отримати необхідні послуги

Зокрема, «Калькулятор» створений для розрахунку орієнтовної вартості послуги з реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Сервіс надає можливість дізнатися не лише про вартість реєстраційної послуги сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу, а й про те, які саме податки та збори та в якому розмірі сплачуються у кожному конкретному випадку.

Зокрема, калькулятор враховує:

яку саме суму доведеться сплатити за послугу сервісного центру МВС залежно від типу транспортного засобу та країни-виробника;

чи потрібно при реєстрації транспортного засобу сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та розрахує його суму;

чи потрібно і в якому саме розмірі сплачувати при відчуженні податок на дохід та військовий збір.

Калькулятор доступний в інфобоксах – безпосередньо в сервісних центрах МВС, а також онлайн – на офіційному сайті ГСЦ МВС у розділі «Інформаційні сервіси та перевірка документів».

Сервісом «Перевірка наявності номерних знаків на сайті ГСЦ МВС» вже можна було скористуватися в інфобоксах, установлених в приміщеннях оновлених сервісних центрів МВС. А відтепер він буде доступний й онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС.

За допомогою закладеного функціонала дуже зручно не виходячи з дому дізнатися, до якого саме сервісного центру МВС необхідно записатися, щоб закріпити за авто номерний знак з омріяною комбінацією цифр. І якщо раніше таку онлайн-перевірку можна було здійснити лише для комбінацій цифр, що віднесена до категорії «платних», то наразі така комбінація цифр може бути будь-якою.

Сьогодні онлайн-сервіс «QR-code з інформацією про територіальний сервісний центр МВС» доступний лише стосовно ТСЦ МВС № 7144 і розміщений на вході у цей сервісний центр МВС, але згодом такі QR-code будуть розміщені у всіх територіальних сервісних центрах МВС, а також на талонах електронної черги, що формуються через функціонал «Запис в е-чергу» на сайті ГСЦ МВС.

QR-код містить контактну інформацію про територіальний сервісний центр МВС, а саме: адресу розташування з геолокацією, номер телефона, графік роботи, перелік документів, необхідних для отримання послуг, реквізити для оплати, а також корисні посилання на всі впроваджені онлайн-сервіси.

Зазначимо, що презентація нових онлайн-сервісів відбулася при відкритті оновленого сервісного центру МВС № 7144, що на Черкащині в місті Корсунь-Шевченківський.

Джерело: СЦ МВС