СЦ МВС запустили онлайн-сервіс перевірки наявності автомобільних номерних знаків





Cервісні центри МВС презентували онлайн-сервіс перевірки наявності номерних знаків. Для автовласників цей функціонал стане в нагоді, адже кожен охочий тепер може переглянути улюблену комбінацію номерних знаків та побачити в якому сервісному центрі МВС вона заходиться. Електронний сервіс також доступний в оновлених інформаційних боксах у приміщеннях сервісних центрів МВС.

«Діджиталізація завжди залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності сервісних центрів МВС. Тепер у два кліки громадяни можуть перевіряти наявність номерних знаків будь-якого регіону України» – зазначив перший заступник начальника ГСЦ МВС Юрій Смольянінов.

Тепер громадяни скориставшись онлайн-сервісами в інфобоксі можуть перевіряти не тільки наявність номерного знаку, а ще й легітимність документів, зокрема:

посвідчення водія;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

свідоцтва ДОПНВ.

В СЦ МВС нагадали, що в Електронному кабінеті водія можливо здійснити обмін та відновлення посвідчення водія, призначити належного користувача на авто, відстежувати та сплачувати штрафи за порушення ПДР, за необхідності – верифікувати посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та замовити індивідуальні номерні знаки.

«Найближчим часом, українці вже зможуть самостійно оформлювати онлайн договір купівлі-продажу через Електронний кабінет водія» – додав перший заступник начальника ГСЦ МВС Юрій Смольянінов.

Зазначимо, що за поточного року автосалони вже можуть самостійно реєструвати нові автомобілі, а сервісні центри видають автомобільні номери лише своєї області, незалежно від місця прописки власника.

Джерело: МВС