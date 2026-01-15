Новости Кино 15.01.2026 comment views icon

Сериал God of War привлек Тора из игры на роль Кратоса и сценаристку "Ведьмака"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Серіал God of War залучив Тора з гри на роль Кратоса і сценаристку "Відьмака”

Amazon выбрала актера на роль Кратоса в сериале God of War, который знаком фанатам франшизы как голос Тора из игры God of War: Ragnarok 2022 года.

Это первая деталь о кастинг, о котором заговорили еще в ноябре в 2025 году. Райан Херст не новичок в кинематографе. Актер известен по ролям Джерри Бертье в фильме «Вспоминая титанов» и Гарри «Опи» Уинстона в сериале «Сыны анархии», где он снимался в течение 5 сезонов. Теперь он меняет «маску» с одного из ключевых богов на роль самого Кратоса.

Франшиза God of War стартовала в 2005 году и с тех пор разрослась на 10 игр, если учитывать спин-оффы, браузерные и мобильные проекты. За это время главный герой стал одним из самых узнаваемых персонажей в видеоиграх.

«[Кратос] воспитанный в воинской культуре, он поднялся до командования армиями на службе своей родине. Пока однажды не заключил роковую сделку с Аресом, греческим богом войны, и потерял душу в обмен на победу в битве», — говорится в описании Prime Video своего сериала God of War.

Серіал God of War залучив Тора з гри на роль Кратоса і сценаристку "Відьмака”
Райан Херст в сериале «Сыны Анархии»

Сюжет сериала сосредоточится на линии одной из последних игр серии — истории Кратоса и его сына Атрея. Шоураннер, который далек от мира видеоигр, обещал сделать одновременно эпическое путешествие и трогательную историю. В ней Кратос пытается научить своего сына быть лучшим богом, а Атрей — научить своего отца быть лучшим человеком.

Помимо кастинга, Amazon расширяет команду сценаристов. К работе над сериалом присоединилась Таня Лотия — сценаристка «Ведьмака» и «Непобедимого». Она будет работать над адаптацией God of War для Prime Video.

Дата премьеры сериала пока не объявлена. Проект находится на этапе подготовки, кастинг других ролей продолжается. Пока известно лишь то, что Amazon заранее заказала создание двух сезонов для сериала.

Источник: Games Radar, Redanian Intelligence

Популярные новости

arrow left
arrow right
Актриса Цири планировала уйти из "Ведьмака" после замены Генри Кавилла: "Он тот Геральт, с которым я выросла"
Кратос в Болливуде: индийский блокбастер на Netflix покадрово скопировал бой из God of War
Фильм о Крысах из "Ведьмака" оценил только один критик Rotten Tomatoes
Хороший, плохой, злой Геральт: мод Online для The Witcher 3 позволяет пройти игру с друзьями
Amazon заказала сразу два сезона для сериала God of War — первые эпизоды снимет режиссер "Сегуна" и "Пацанов"
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
Финал скоро: Netflix анонсировал 5-й сезон "Ведьмака" на 2026 год и раскрыл синопсис
Mal'opus открыли предзаказ комикса "Маленькая ведьмачка" — история о Цири в мире игр CD Projekt RED
Огромный мод The Witcher 3 содержит 5750 исправлений игры и почти весь вырезанный контент
Аналитики: Cyberpunk 2 выйдет в 2030 году с бюджетом $417 млн, новое DLC Witcher 3 и Witcher 4 гораздо ближе
Signal в мире ИИ: вышел "защищенный" чат-бот Confer со сквозным шифрованием
Игры для складных смартфонов: платформер, создание оригами и износ шарнира
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить