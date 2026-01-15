Сериал God of War привлек Тора из игры на роль Кратоса и сценаристку "Ведьмака"

Amazon выбрала актера на роль Кратоса в сериале God of War, который знаком фанатам франшизы как голос Тора из игры God of War: Ragnarok 2022 года.

Это первая деталь о кастинг, о котором заговорили еще в ноябре в 2025 году. Райан Херст не новичок в кинематографе. Актер известен по ролям Джерри Бертье в фильме «Вспоминая титанов» и Гарри «Опи» Уинстона в сериале «Сыны анархии», где он снимался в течение 5 сезонов. Теперь он меняет «маску» с одного из ключевых богов на роль самого Кратоса.

Франшиза God of War стартовала в 2005 году и с тех пор разрослась на 10 игр, если учитывать спин-оффы, браузерные и мобильные проекты. За это время главный герой стал одним из самых узнаваемых персонажей в видеоиграх.

«[Кратос] воспитанный в воинской культуре, он поднялся до командования армиями на службе своей родине. Пока однажды не заключил роковую сделку с Аресом, греческим богом войны, и потерял душу в обмен на победу в битве», — говорится в описании Prime Video своего сериала God of War.

Сюжет сериала сосредоточится на линии одной из последних игр серии — истории Кратоса и его сына Атрея. Шоураннер, который далек от мира видеоигр, обещал сделать одновременно эпическое путешествие и трогательную историю. В ней Кратос пытается научить своего сына быть лучшим богом, а Атрей — научить своего отца быть лучшим человеком.

Помимо кастинга, Amazon расширяет команду сценаристов. К работе над сериалом присоединилась Таня Лотия — сценаристка «Ведьмака» и «Непобедимого». Она будет работать над адаптацией God of War для Prime Video.

Дата премьеры сериала пока не объявлена. Проект находится на этапе подготовки, кастинг других ролей продолжается. Пока известно лишь то, что Amazon заранее заказала создание двух сезонов для сериала.

Источник: Games Radar, Redanian Intelligence