Первые детали сериала God of War — история о приключениях Кратоса и Атрея, готовят два сезона (в первом 10 эпизодов)

Шоураннер будущего сериала God of War для Amazon Рональд Д. Мур раскрыл первые детали проекта.

Сериал создают на основе скандинавской мифологии и сосредоточатся на приключениях Кратоса и Атрея, отраженных в игре 2018 года.

«Тон шоу пытается подражать тону игры — это эпическое путешествие, трогательная история о двух мужчинах, которые отправляются в путешествие, чтобы почтить память жены и матери. То есть, здесь есть эмоциональное сердце, но в то же время чувствуется глубокая история Кратоса, загадочность его прошлого: то, что он олицетворяет; эмоции, которые его разрывают. Это имеет свой вес, но не настолько большой, чтобы исчезло удовольствие от путешествия — здесь есть зрелищность и много всего, что происходит в этом мире», — рассказал Мур на Comic-Con в Сан-Диего.

Amazon дала «зеленый свет» сразу на два сезона, где в первый войдут 10 эпизодов. Съемки, в лучшем случае, стартуют в 2026 году.

Геймдиректор игры Кори Барлог принимает активное участие в проекте наряду с известным телевизионным сценаристом и продюсером Рональдом Д. Муром, который создавал перезапуск сериала «Звездный крейсер «Галактика»» и «Ради всего человечества», а также работал над десятками эпизодов шоу «Звездный путь: Следующее поколение», «Звездный путь: Вояджер» и «Звездный путь: Глубокий космос 9».

Эта новость должна успокоить фанатов, которые были обеспокоены тем, что Мур далек от видеоигр и в последний раз играл в 1980 году. Ранее Мур рассказывал, что во время работы над сериалом он попытался освоить приключенческий боевик Santa Monica Studio, но забросил его, поскольку быстрый геймплей оказался для него сложным.

«Я все еще пытаюсь. Но я вырос во времена аркадных автоматов — просто дайте мне консоли Defender или Asteroids, и я вас «порву». Но это совсем другое. Моя семья играет. Моя жена играет в видеоигры. Она проходит Skyrim, а вот у меня нет этой мышечной памяти в пальцах. И вот Кратос сражается, а я постоянно путаюсь: «Да, а какая кнопка B?.. О, нет, я уже мертв». Вот как это выглядит. Но я стараюсь».

Сам Мур называет Барлога гением, поскольку тот до сих пор держит каждую деталь из игр в голове:

«У меня было несколько встреч с Кори, и если вы спрашиваете его о предыстории или как что-то работает — он сразу начинает говорить, поскольку все держит в голове. Всю мифологию, как она связана, какие были загадки, почему они это сделали и что может тот артефакт. Это действительно впечатляет».

Напомним, что франшиза God of War стартовала с первой игрой в 2005 году. Сейчас серия приключенческих боевиков насчитывает семь игр, созданных для четырех консолей PlayStation. О работе над сериалом впервые объявили в декабре 2022 года, впрочем, уже через два года шоураннер Рэйф Джадкинс и исполнительные продюсеры Хоук Остби и Марк Фергус покинули проект после того, как были завершены первые сценарии. Что интересно, предложенные истории якобы получили «высокую оценку», как от Sony, так и от Amazon — студии просто решили двигаться в ином направлении.

Параллельно Amazon продолжает работать над вторым сезоном сериала «Фоллаут» и недавно взялась за еще один игровой проект — экранизацию культовой Wolfenstein.

Источник: IGN, Collider