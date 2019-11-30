Apple прокомментировала обозначение Крыма частью России — это требование местного законодательства





Принятое Apple решение касательно географической принадлежности Крыма и отображение аннексированного украинского полуострова в своих сервисах административной единицей России, пускай и только для России, ожидаемо подверглось жестокой критике со стороны мировой общественности, не говоря уже об украинцах, которые не стеснялись в выражения, узнав эту новость. И вот сейчас Apple официально отреагировала на ситуацию, причем вполне ожидаемо: «яблочники» подтвердили, что обозначили аннексированный Крым территорией России, так как этого требует законодательство России.

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер сообщил Reuters, что компания внесла изменения в свое приложение «Погода» только для российских пользователей из-за нового закона.

«Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и другие внутренние законы прежде чем принимать решение о маркировке на картах. И вносим изменения, если того требует закон. Сейчас мы более подробно изучаем [вопрос] отображение границ спорных территорий наших сервисах, и не исключено, что в будущем будут внесены изменения».

Иными словами, Apple вынуждена была пойти на этот шаг — внести эти спорные изменения в сервисы, чтобы продолжить работать на российском рынке. И понятно, что бизнес есть бизнес; компания показывает украинский полуостров российский только для россиян, тогда как для остального мира — он отображается украинским. К тому же, та же Google придерживается точно такой же позиции. С другой стороны, подобная неоднозначная позиция выглядит весьма сомнительно, не что иное, как попытка усидеть на двух стульях, и всем известно, что ничем хорошим подобное обычно не заканчивается. К тому же, для украинцев вопрос Крыма — это не просто больная тема, это рана, которая кровит по сей день. Так что по отношению к украинцам Apple поступила, мягко говоря, очень некрасиво. Да и этот официальный комментарий явно только все усугубит.

Источник: Reuters