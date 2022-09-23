Shahed на нашу голову — детальный технический отчет о беспилотнике иранского производства

Сегодня над головой автора этого материала летал предположительно беспилотник Shahed. В результате атаки на Одессу был убит один человек и нанесен ущерб четырем зданием. Четыре беспилотника уничтожено над морем. В связи с активизацией дронов-камикадзе публикуем переводной технический отчет о беспилотнике иранского производства Shahed-131, предоставленный телеграм-каналом “Американський піхотинець” со ссылкой на ВСУ. Документ состоит из подробной технической характеристики и фотоотчета о сбитом (где-то, кем-то) беспилотнике.

Краткое описание

Беспилотный летательный аппарат односторонней атаки (OWA – one way attack) IRN-05 (Shahed-131) производства Shahed Aviation Industries Research Center (SAIRC) изготовлен из углеводородного волокна, усиленного внутренними металлическими опорами. Длина аппарата 2,6 м, размах крыльев – 2,2 м, приблизительная масса – 135 кг.

Снабжен поршневым двигателем внутреннего сгорания, приводящим в движение деревянный винт с фиксированным шагом. Конструкция позволяет допускать его запуск с со статичных реек или грузового транспорта. На борту находятся:

Блок управления полетом (FCU), который содержал пять изготовленных на заказ печатных плат (PCB), содержащих процессоры TMS320 F28335 «Texas Instruments» ;

Коммерческий готовый трансивер GNSS;

Система автоматического взлета и посадки ATOL (Automatic take off and landing);

Блок распределения питания;

Аккумулятор;

Измерения инерции (IMU);

Поршневой двигатель внутреннего сгорания;

Блок упраления двигателем (ECU).

Полезная нагрузка. Полезная нагрузка системы состояла из фугасной (HE) боеголовки, медного конусообразного заряда и предварительно сформированной осколочной гильзы. Медный конический заряд имел диаметр 111 мм и глубину 162 мм. Размер предварительно сформированной фрагментации составляет 7 куб. мм. Содержание ВР оценивается в 10-15 кг литого взрывного вещества вещества.

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