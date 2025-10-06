Новости Устройства 06.10.2025 comment views icon

Sharge Disk Pro: универсальный хаб SSD с размерами кредитки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Sharge Disk Pro: універсальний хаб SSD з розмірами кредитки

Компания Sharge представила Disk Pro — компактный портативный SSD-хаб, который сочетает твердотельный накопитель, многопортовый док и активную систему охлаждения. Производитель называет его первым в мире портативным SSD «все-в-одном». Сейчас новинку можно поддержать на Kickstarter.

Характеристики Sharge Disk Pro

Sharge Disk Pro оснащен встроенным накопителем на базе памяти TLC объемом до 4 ТБ, а также USB-хабом с портами USB-C, USB-A (3.0 и 2.0) и HDMI 2.1. Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, поддерживает вывод видео в формате 4K при 144 Гц или 8K при 30 Гц через HDMI.

Порт USB-C поддерживает Power Delivery — входную мощность до 100 Вт и выходную до 80 Вт, что позволяет заряжать устройства во время передачи данных.

Sharge Disk Pro: універсальний хаб SSD з розмірами кредитки

Sharge Disk Pro работает с широким спектром техники: MacBook, iPhone, iPad, устройствами на Android, игровыми консолями (в частности Nintendo Switch і Steam Deck), а также цифровыми камерами. Производитель заявляет, что протестировал модель более чем на 800 устройствах и гарантирует полную совместимость со всеми популярными платформами, выпущенными за последние три года.

Встроенный кабель USB-C позволяет передавать файлы и заряжать устройства без внешнего блока питания, даже если речь о маломощных гаджетах вроде смартфонов.

Чтобы избежать перегрева во время больших нагрузок или работы с видео, Sharge оснастила Disk Pro внутренним вентилятором Ice-storm. В Turbo-режиме он вращается со скоростью 10 000 об/мин, снижая температуру внутри устройства до 35°C. В Auto-режиме скорость оборотов меняется в зависимости от нагрева NAND-чипа, а когда охлаждение не требуется — вентилятор полностью выключается.

Устройство имеет размеры 90×61×11 мм и вес около 150 граммов.

Спецпроекты
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
110 000 обертів на хвилину, 5 насадок у комплекті, NTC-контроль: огляд стайлера Dreame Dazzle

Для удобства использования Disk Pro крепится к совместимым смартфонам или ноутбукам с помощью магнитной подложки, что обеспечивает более стабильное соединение.

Sharge обещает поддержку обновлений OTA, которые обеспечат стабильную работу устройства с новыми моделями гаджетов.

Цена

На Kickstarter стартовали предварительные продажи Sharge Disk Pro по следующим ценам:

  • 1 ТБ — $189,
  • 2 ТБ — $289,
  • 4 ТБ — $469.

После завершения кампании розничная цена базовой модели будет стартовать с $239.

Источник: gizmochina

Популярные новости

arrow left
arrow right
Windows 11 vs Phison: следы таинственного сбоя SSD ведут к особой прошивке (обновлено)
Microsoft и Phison отрицают сбой SSD из-за обновления Windows 11 — не смогли воспроизвести
Акции AMD взлетели на 38%: OpenAI сделала многомиллиардный заказ процессоров
Впервые в Украине электромобили обошли бензиновые: лидером стал Volkswagen ID.Unyx
Новый регион и 60+ часов геймплея: фаны выпустили мод-гигант для Skyrim после 10 лет разработки
Геймер показал "край света" в Minecraft, который искал долгие 14 лет
Инвестиции в криптовалюту бьют рекорды: почти $6 млрд за неделю
Тест подключения внешней NVIDIA RTX 5070 Ti: Thunderbolt 5 вчистую проигрывает OCuLink, а PCIe 4 превосходит оба
С возрастом люди выбирают невежество, даже когда знания полезнее, — исследования
Intel Core Ultra X9 и X7: утечка нейминга и технических деталей процессоров Panther Lake
В США арестовали школьника, который "в шутку" спросил ChatGPT об убийстве друга
Ученые раскрыли тайну блуждающих огоньков ignis fatuus: пузырьки с микромолниями
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить