Sharge Disk Pro: универсальный хаб SSD с размерами кредитки

Компания Sharge представила Disk Pro — компактный портативный SSD-хаб, который сочетает твердотельный накопитель, многопортовый док и активную систему охлаждения. Производитель называет его первым в мире портативным SSD «все-в-одном». Сейчас новинку можно поддержать на Kickstarter.
Характеристики Sharge Disk Pro
Sharge Disk Pro оснащен встроенным накопителем на базе памяти TLC объемом до 4 ТБ, а также USB-хабом с портами USB-C, USB-A (3.0 и 2.0) и HDMI 2.1. Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, поддерживает вывод видео в формате 4K при 144 Гц или 8K при 30 Гц через HDMI.
Порт USB-C поддерживает Power Delivery — входную мощность до 100 Вт и выходную до 80 Вт, что позволяет заряжать устройства во время передачи данных.
Sharge Disk Pro работает с широким спектром техники: MacBook, iPhone, iPad, устройствами на Android, игровыми консолями (в частности Nintendo Switch і Steam Deck), а также цифровыми камерами. Производитель заявляет, что протестировал модель более чем на 800 устройствах и гарантирует полную совместимость со всеми популярными платформами, выпущенными за последние три года.
Встроенный кабель USB-C позволяет передавать файлы и заряжать устройства без внешнего блока питания, даже если речь о маломощных гаджетах вроде смартфонов.
Чтобы избежать перегрева во время больших нагрузок или работы с видео, Sharge оснастила Disk Pro внутренним вентилятором Ice-storm. В Turbo-режиме он вращается со скоростью 10 000 об/мин, снижая температуру внутри устройства до 35°C. В Auto-режиме скорость оборотов меняется в зависимости от нагрева NAND-чипа, а когда охлаждение не требуется — вентилятор полностью выключается.
Устройство имеет размеры 90×61×11 мм и вес около 150 граммов.
Для удобства использования Disk Pro крепится к совместимым смартфонам или ноутбукам с помощью магнитной подложки, что обеспечивает более стабильное соединение.
Sharge обещает поддержку обновлений OTA, которые обеспечат стабильную работу устройства с новыми моделями гаджетов.
Цена
На Kickstarter стартовали предварительные продажи Sharge Disk Pro по следующим ценам:
- 1 ТБ — $189,
- 2 ТБ — $289,
- 4 ТБ — $469.
После завершения кампании розничная цена базовой модели будет стартовать с $239.
