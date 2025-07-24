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Новости Устройства 24.07.2025 comment views icon

Пользователи Nintendo Switch 2 жалуются на HDMI в режиме док-станции и находят решение

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Пользователи Nintendo Switch 2 жалуются на HDMI в режиме док-станции и находят решение

Пользователи Nintendo Switch 2 сталкиваются с проблемами подключения через HDMI, в частности с потерей сигнала и некорректной работой HDR на телевизорах LG. Сейчас самыми популярными временными решениями являются отключение частоты обновления 120 Гц и установка отображения HDR в режим HGiG.

Многочисленные владельцы консоли Nintendo Switch 2 сообщают о проблемах с подключением через HDMI в режиме док-станции. Они сталкиваются со случайными «затемнениями» экрана, мерцанием и сообщениями Invalid format, особенно когда включен HDR.

Пользователи и разработчики предполагают, что основная причина визуальных сбоев заключается в несоответствии между HDR-выходом Switch 2 и стандартными настройками тонального отображения на телевизорах LG. Перевод настройки HDR Tone Mapping на режим HGiG может не только стабилизировать сигнал, но и повысить точность отображения цветов.

YouTube-каналы, такие как HDTVTest, и форумы, включая NintendoLife, подтверждают эти наблюдения. Эти источники демонстрируют примеры изображения «до и после». Заметно, что нереалистичные цвета HDR исчезают после переключения в режим HGiG. Также рекомендуется использовать только кабели Ultra High Speed HDMI, чтобы избежать проблем с совместимостью.

Еще один совет заключается в том, чтобы отключить частоту обновления 120 Гц в настройках Nintendo Switch 2. Это довольно эффективно устраняет потерю сигнала и мерцание, хотя и уменьшает частоту обновления экрана. Некоторые пользователи также советуют подключать док-станцию Switch 2 напрямую к телевизору, минуя HDMI-коммутаторы или саундбары.

Пока не понятно, вызвана ли проблема прошивкой Nintendo или же настройками LG. На данный момент официальная поддержка Nintendo не подтверждает наличие системной ошибки и предлагает пользователям ремонт или замену устройства.

Владельцы новой консоли Nintendo Switch 2 имеют немало хлопот с ней. Один пользователь получил бан от Nintendo за игру с «бывшими в употреблении картриджами» от первой консоли. Также компания ограничила USB-C на Switch 2 и ее совместимость со сторонними док-станциями. А независимые тесты дисплея обнаружили отклик 33 мс, размытие в движении и «ненастоящий» HDR.

Источник: notebookcheck, reddit, nintendolife

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