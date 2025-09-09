Apple представила iPhone 17: минимум 256 ГБ, дисплей 120 Гц и новая камера от $799

Во время проведения мероприятия Awe Dropping в дополнение к наушникам AirPods Pro 3 и смарт-часам Apple Watch Ultra 3 компания Apple объявила о выходе нового поколения iPhone, начиная с базовой модели iPhone 17. Эта версия получила немало технических обновлений, начиная со значительно лучшего дисплея, до нового чипа A19 и камеры с лучшими сенсорами.

Новый Apple iPhone 17 оснащен большим 6,3-дюймовым дисплеем (против 6,1-дюймового у предшественника) с поддержкой ProMotion, что обеспечивает частоту обновления до 120 Гц. Экран стал ярче — пиковая яркость достигает 3000 нит. Новая антибликовая поверхность повышает удобство чтения даже при сложном освещении. Впервые для этой линейки появилась функция Always-On, которая позволяет отображать экран блокировки в затемненном режиме. Еще дисплей получил более тонкие рамки и лучшее защитное стекло Ceramic Shield 2, которое делает экран более устойчивым к падениям и царапинам.

Устройство работает на новом процессоре A19, который повышает быстродействие CPU и GPU. Чип имеет 6 вычислительных ядер: 2 производительных и 4 энергоэффективных. Графическая подсистема имеет 5 ядер и поддерживает трассировку лучей. Apple заявляет о приросте производительности GPU на 20% по сравнению с чипом A18, который использовался в прошлогоднем iPhone 16. Еще в чипе есть 16-ядерный нейронный модуль для обработки задач искусственного интеллекта.

Камера также претерпела заметные изменения. Фронтальная камера получила новый 12-мегапиксельный сенсор квадратной формы, площадь которого примерно вдвое больше. Apple подчеркивает, что он оптимизирован для съемки в любой ориентации. Благодаря этому можно делать селфи в горизонтальном формате без поворота смартфона. Если в кадре появляются другие люди, система автоматически меняет соотношение сторон, используя функцию Center Stage. Также пользователи могут в приложении «Камера» расширить поле зрения и переключаться между портретным и горизонтальным режимами.

На задней панели установлена система камер Dual Fusion с 48- и 12-мегапиксельным сенсорами. По словам Apple, она сочетает возможности основной, телефото (с 2-кратным увеличением), ультраширокоугольной и макро камеры. И все это только с двумя модулями.

iPhone 17 предлагается в пяти новых цветах: черном, белом, синем, салатовом и фиолетовом. Минимальная конфигурация теперь сразу предлагает 256 ГБ встроенной памяти. Ее цена стартует с $799. Предварительные заказы можно будет оформить, начиная с пятницы 12 сентября, а поставки начнутся с 19 сентября.