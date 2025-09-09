Новости Устройства 09.09.2025 comment views icon

Apple представила iPhone 17: минимум 256 ГБ, дисплей 120 Гц и новая камера от $799

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple презентувала iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799

Во время проведения мероприятия Awe Dropping в дополнение к наушникам AirPods Pro 3 и смарт-часам Apple Watch Ultra 3 компания Apple объявила о выходе нового поколения iPhone, начиная с базовой модели iPhone 17. Эта версия получила немало технических обновлений, начиная со значительно лучшего дисплея, до нового чипа A19 и камеры с лучшими сенсорами.

Apple презентувала iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799
Apple представила iPhone 17 с большим дисплеем

Новый Apple iPhone 17 оснащен большим 6,3-дюймовым дисплеем (против 6,1-дюймового у предшественника) с поддержкой ProMotion, что обеспечивает частоту обновления до 120 Гц. Экран стал ярче — пиковая яркость достигает 3000 нит. Новая антибликовая поверхность повышает удобство чтения даже при сложном освещении. Впервые для этой линейки появилась функция Always-On, которая позволяет отображать экран блокировки в затемненном режиме. Еще дисплей получил более тонкие рамки и лучшее защитное стекло Ceramic Shield 2, которое делает экран более устойчивым к падениям и царапинам.

Устройство работает на новом процессоре A19, который повышает быстродействие CPU и GPU. Чип имеет 6 вычислительных ядер: 2 производительных и 4 энергоэффективных. Графическая подсистема имеет 5 ядер и поддерживает трассировку лучей. Apple заявляет о приросте производительности GPU на 20% по сравнению с чипом A18, который использовался в прошлогоднем iPhone 16. Еще в чипе есть 16-ядерный нейронный модуль для обработки задач искусственного интеллекта.

Камера также претерпела заметные изменения. Фронтальная камера получила новый 12-мегапиксельный сенсор квадратной формы, площадь которого примерно вдвое больше. Apple подчеркивает, что он оптимизирован для съемки в любой ориентации. Благодаря этому можно делать селфи в горизонтальном формате без поворота смартфона. Если в кадре появляются другие люди, система автоматически меняет соотношение сторон, используя функцию Center Stage. Также пользователи могут в приложении «Камера» расширить поле зрения и переключаться между портретным и горизонтальным режимами.

На задней панели установлена система камер Dual Fusion с 48- и 12-мегапиксельным сенсорами. По словам Apple, она сочетает возможности основной, телефото (с 2-кратным увеличением), ультраширокоугольной и макро камеры. И все это только с двумя модулями.

iPhone 17 предлагается в пяти новых цветах: черном, белом, синем, салатовом и фиолетовом. Минимальная конфигурация теперь сразу предлагает 256 ГБ встроенной памяти. Ее цена стартует с $799. Предварительные заказы можно будет оформить, начиная с пятницы 12 сентября, а поставки начнутся с 19 сентября.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг
Представлен Motorola Edge 60 Neo: военная защита, экран 3000 нит, Dimensity 7400
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
Apple сможет спасти производство Intel интересным способом
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА-ч и 120 Гц за $110
Модер превратил Samsung Galaxy Flip в раздвижной мини-телефон с физической клавиатурой
Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали
Ждал миллион, а получил $1000: Apple "скромно" отблагодарила разработчика, который нашел критическую ошибку в iOS
Xiaomi 15T Pro появился на видео вместе с основными характеристиками
Блокировщик рекламы uBlock Origin Lite вышел для Safari на iOS и macOS
Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Забыли как выглядит iPhone? Apple случайно прорекламировала Samsung Galaxy Flip7 на своей официальной странице
Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200
Xiaomi представила Poco M7 Plus и M7 4G с 7000 мАч Si-C батареей
Google представила Pixel 10 Pro Fold по цене от $1799 — мощный, прочный и яркий, но в октябре
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
Официальные рендеры Xiaomi Redmi 15 — две версии, 7000 мАч, от $215
Apple MacBook Pro 2026 года избавится от главного недостатка экрана, — инсайдер
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить