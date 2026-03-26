SATA SSD по цене игрового ПК: Samsung 870 EVO на 8 ТБ оценили в почти $1400

Samsung без лишнего анонса расширила линейку SATA-накопителей. В продаже появилась новая версия Samsung 870 EVO объемом 8 ТБ. Интересно, что официально на сайте компании этой версии пока нет. В то же время Samsung подтвердила ее существование и предоставила техническую документацию.





Серия Samsung 870 EVO дебютировала еще пять лет назад в качестве преемника популярной 860 EVO и предлагала объемы от 500 ГБ до 4 ТБ. За это время накопитель стал одним из самых популярных вариантов для тех, кто ищет надежный SATA SSD. Несмотря на активный переход рынка на более быстрые NVMe-решения, эта модель до сих пор актуальна — особенно для старых ПК, ноутбуков или NAS-систем, где важны объем и стабильность, а не максимальная скорость.

Новая версия емкостью 8 ТБ обеспечивает скорость до 560 МБ/с на чтение и до 530 МБ/с на запись. Устройство использует фирменную память V-NAND с тремя битами на ячейку (TLC), но теперь с улучшенным кэшем: 8 ГБ LPDDR4 DRAM. Это немного повышает энергопотребление, зато дает более стабильную работу под нагрузкой.

Дня новинки заявлен ресурс до 4800 TBW (терабайт записи), что существенно выше, чем у младших моделей. Такой показатель делает накопитель пригодным для интенсивных сценариев и долговременного использования.





Появление этой модели выглядит неожиданно на фоне дефицита памяти и стремительного роста цен на NAND и DRAM, вызванных спросом со стороны ИИ и дата-центров. И цена этой модели в такие времена оказалась довольно немалой — ее заметили в европейских магазинах с ценником от €1300 (около $1389), что сопоставимо с ценой довольно неплохого игрового ПК.

Очевидно, 8 ТБ-версия ориентирована на узкую аудиторию — тех, кому нужен большой объем и проверенная платформа SATA, даже ценой скорости.

Источник: tomshardware