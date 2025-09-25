Вышли Xiaomi 17 Pro и Pro Max: второй экран для селфи, новейший Snapdragon и огромная батарея

Xiaomi открыла новую нишу в своей флагманской линейке смартфонов. Новый Xiaomi 17 Pro создана как прямой конкурент Apple iPhone 17 Pro и превосходит базовую модель Xiaomi 17 благодаря интересному дизайну, усовершенствованным камерам и необычному второму дисплею. А для тех, кто предпочитает большой размер, дополнительно предлагается версия Xiaomi 17 Pro Max — с большим дисплеем и аккумулятором.

Смартфон Xiaomi 17 Pro получил 6,3-дюймовый дисплей, аналогичный Xiaomi 17. Обе модели оснащены M10 LTPO OLED-панелью с разрешением 2656×1220 пикселей, пиковой яркостью 3500 нит и частотой обновления 120 Гц. В то же время Xiaomi добавила второй экран: 2,7-дюймовую AMOLED-панель на тыльной стороне с разрешением 904×572 пикселей, той же частотой 120 Гц и максимальной яркостью 3500 нит.

В случае Xiaomi 17 Pro Max диагональ основного M10 LTPO OLED экрана составляет 6,9 дюйма при чуть меньшем разрешении 2608×1200 пикселей и частоте до 120 Гц. Смартфон оснащен защитным стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0. Задняя панель имеет 2,9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 976×596 пикселей.

Дополнительный дисплей можно использовать для съемки селфи на основную камеру. Также через него можно управлять музыкальным плеером, использовать таймеры обратного отсчета, просматривать входящие сообщения и звонки, проверять уведомления и тому подобное. Дополнительно для этого экрана можно выбрать обои или приобрести новый ретро-чехол и использовать его как карманную игровую консоль.

Сердцем обеих новинок стал новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип дополняют 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPPDDR5x и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.1. Интересно, что аккумулятор у Xiaomi 17 Pro на 10% меньше по емкости, чем у Xiaomi 17. Однако он на 3,27% больше, чем у предшественника Xiaomi 15 Pro, — 6300 мА-ч. Версия Xiaomi 17 Pro Max может похвастаться батареей емкостью 7500 мА-ч. Обе версии поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, реверсивную проводную и беспроводную зарядку мощностью 22,5 Вт и универсальный протокол быстрой зарядки PPS мощностью 100 Вт. Также они поддерживают UWB для функции смарт-ключа от автомобиля для бесключевого доступа.

Камеры на задней панели претерпели изменения по сравнению предшественником:

Основная камера: 50 Мп, сенсор Hunter 950L, f/1.67, эквивалентное фокусное расстояние 23 мм, оптическая стабилизация (OIS).

Телефото модуль: 50 Мп, f/3.0, эквивалент 115 мм, 5-кратный оптический зум, макросъемка с 20 см, OIS.

Сверхширокоугольный модуль: 50 Мп, f/2.4, эквивалент 17 мм, угол обзора 102°, супер-макро с 5 см.

Фронтальная камера выполнена на базе 50-мегапиксельного сенсора и имеет объектив с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 90°. Основная камера способна записывать видео 8K, а фронтальная — 4K.

Оба устройства имеют ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в дисплее, инфракрасный порт, стерео динамики и массив из 4 микрофонов. Заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP68. Модель Xiaomi 17 Pro имеет размеры 151,1×71,8×8 мм и вес 192 г, а версия Xiaomi 17 Pro Max увеличилась до 162,9×77,6×8 мм и 219 г.

Смартфоны серии Xiaomi 17 Pro предлагаются в четырех цветах: черном, белом, фиолетовом и зеленом. Производитель представил несколько конфигураций памяти, цены на них представлены в следующей таблице.

модель Конфигурация памяти Цена Xiaomi 17 Pro 12 ГБ + 256 ГБ $700 Xiaomi 17 Pro 12 ГБ + 512 ГБ $742 Xiaomi 17 Pro 16 ГБ + 512 ГБ $785 Xiaomi 17 Pro 16 ГБ + 1 ТБ $841 Xiaomi 17 Pro Max 12 ГБ + 512 ГБ $841 Xiaomi 17 Pro Max 16 ГБ + 512 ГБ $883 Xiaomi 17 Pro Max 16 ГБ + 1 ТБ $981

Смартфоны уже доступны для заказа в Китае, а официальные продажи стартуют 27 сентября.

Источник: notebookcheck 1, 2, fonearena, gsmarena