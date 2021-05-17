Sharp анонсировала смартфон Aquos R6 — с камерой Leica на дюймовой матрице разрешением 20 Мп

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Sharp анонсировала в Японии новый флагманский смартфон под названием Aquos R6, выделяющийся в первую очередь камерой — она имеет маркировку премиального фотобренда Leica и построена на базе крупного дюймового сенсора разрешением 20 Мп — такая же матрица используется в премиальных компактах Sony RX100.

Если говорить о сугубо брендах смартфонов, то Sharp Aquos R6 — первая модель с дюймовым фотосенсором, рассчитанная на массового потребителя. Здесь можно вспомнить об Android-смартфоне Panasonic CM1 2014 года выпуска, но эта модель не была массовым устройством.

Из современных смартфонов ближайшим конкурентом Sharp Aquos R6 выступает Xiaomi Mi 11 Ultra — с новейшим 50-Мп сенсор Samsung GN2 формата 1/1,12 дюйма в основном широкоугольном модуле.

Основная камера Sharp Aquos R6 выдяется не только огромным по меркам смартфонов сенсором, но и короткофокусным объективом Summicron (маркетинговое название) — с ЭФР 19 мм. И это немного странно — для съемки с «нормальным» фокусным расстоянием придется использовать цифровой зум, поскольку других объективов больше нет. В блоке камеры есть только светодиодная вспышка и времяпролетный модуль ToF (Time of Flight), замеряющий расстояние до объектов.

Еще одной отличительной особенностью смартфона Sharp Aquos R6 выступает экран. Здесь используется дисплей OLED, который производитель называет Pro IGZO — это 6,6-дюймовая панель с разрешением 2730×1260 пикселей, пиковой яркостью 2 000 нит и технологией адаптивной синхронизации изображения в пределах от 1 до 240 Гц. В Galaxy Note20 Ultra экран частота развертки экрана автоматически меняется в пределах от 1 до 120 Гц.

Остальные характеристики у Aquos R6 на уровне флагманов 2021 года: Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти и батарея емкостью 5000 мА·ч. В Японии Aquos R6 начнет продаваться в июне через местных операторов NTT Docomo и SoftBank. Подробностей о цене пока нет.

Накануне отраслевые источники сообщили, что Huawei P50 станет последним флагманским смартфоном компании в рамках сотрудничества с Leica; якобы немецкий бренд ищет новых партнеров, а в список претендентов включает Sharp, Honor и Xiaomi.