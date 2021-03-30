Эти изображения позволяют оценить, насколько сильно выступает блок камеры Xiaomi Mi 11 Ultra

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На презентации 29 марта Xiaomi представила свои новые смартфоны серии Mi 11, среди которых особняком стоит топовая модель Mi 11 Ultra, выделяющаяся в первую очередь массивным блоком на всю ширину задней панели, объединяющем многомодульную основную камеру и дополнительный 1,1-дюймовый Always On-экран. Наглядное представление о том, насколько существенным получился выступ, дают приведенные в этой заметке изображения.

Новенький Mi 11 Ultra — прямой конкурент Samsung Galaxy S21 Ultra, в том числе и по цене (в максимальной конфигурации флагман Xiaomi стоит 1200 евро). В отличие от Samsung дизайнеры Xiaomi решили пойти другим путем и вместо сокрытия выступа сделали на нем акцент. Толщина корпуса Mi 11 Ultra составляет целых 8,38 мм и основной вклад в этот параметр делает как раз блок камеры. Можно сказать, что Xiaomi на полпути к тому, чтобы прицепить к телефону камеру Sony Cybershot 2008 года выпуска.

В основном широкоугольном модуле используется новейший 50-Мп сенсор Samsung GN2 формата 1/1,12 дюйма, который лишь чуточку компактнее дюймовых сенсоров из камер вроде Sony RX100 VII. К слову, он работает в паре со светосильным объективом f/1.95. Кроме того, в конфигурацию камеры также входит дополнительный перископический модуль на 48 Мп, обеспечивающим 5-кратный оптический зум, и 48-Мп модуль с ультраширокоугольным объективом f/2.2. С технической точки зрения камера Mi 11 Ultra немного уступает Galaxy S21 Ultra, но в целом уровень достаточно серьезный.

Ранее сообщалось о разработке Samsung дюймового сенсора следующего поколения разрешением 150 Мп, а также модели разрешением 250 Мп. Также мы слышали о планах южнокорейского гиганта разработать 600-мегапиксельную фотоматрицу. С учетом этого всего возникает весьма логичный вопрос касательно толщины будущих флагманских смартфонов.

Сегодня, 30 марта, пройдет вторая часть презентации Xiaomi, где ожидается анонс инновационного Mi MIX, обновленного ноутбука Mi Notebook Pro и прочих новинок.