Samsung представила сенсор ISOCELL GN2 с улучшениями автофокуса, HDR и съёмки при слабом освещении

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Компания Samsung подготовила к выпуску новый 50-мегапиксельный сенсор изображения ISOCELL GN2, который стал прямым преемником прошлогодней модели ISOCELL GN1 и получил ряд существенных улучшений.

Несмотря на то, что количество мегапикселей в сенсоре осталось неизменным, сам датчик стал крупнее (1/1,2 дюйма), также увеличились размеры пикселей (1,4 мк). Это должно улучшить качество съёмки в условиях недостаточной освещённости. Дополнительно улучшить качество съёмки при слабом освещении призвана функция объединения четырёх соседних пикселей в один более крупный.

Сенсор Samsung ISOCELL GN2 предлагает гибридный 100-мегапиксельный режим. В таком случае алгоритм ремозаики создаёт три отдельных слоя 50-мегапиксельных кадров зелёного, красного и синего цветов, а затем масштабирует их до окончательного 100-мегапиксельного изображения.

Кроме того, сенсор ISOCELL GN2 новую технологию фазовой автоматической фокусировки Dual Pixel Pro. Samsung заявила, что эта технология обеспечивает всенаправленную фокусировку за счёт разделения пикселей по вертикали и диагонали, что способствует более быстрой фокусировке при слабом освещении и улучшенному отслеживанию движущихся объектов.

Производительность в режиме HDR также была улучшена. Новый сенсор способен снимать высококонтрастные сцены с увеличенным динамическим диапазоном с помощью функции staggered-HDR. Эта функция делает несколько снимков с короткой, средней и длинной выдержкой с использованием роллинг-шаттер, а затем объединяет их в идеальный снимок с наиболее сбалансированными светлыми и тёмными участками.

Вместе с тем, сенсор Samsung ISOCELL GN2 может использовать функцию Smart ISO. Она позволяет камере устанавливать как высокие, так и низкие значения ISO для быстрого создания изображения с широким динамическим диапазоном, сохраняя при этом артефакты движения на минимальном уровне. Функция Smart ISO Pro призвана обеспечить хорошие результаты в условиях крайне низкой освещённости. Данная функция быстро снимает и обрабатывает несколько кадров с высоким значением ISO.

Наконец, новый сенсор Samsung ISOCELL GN2 способен снимать видео в разрешении 8K, 4K с частотой до 120 кадров в секунду и Full HD с частотой до 480 кадров в секунду.

Компания Samsung уже приступила к массовому производству сенсора ISOCELL GN2. Пока не уточняется, когда именно его можно будет увидеть в составе готовых устройств. Однако предполагается, что первым его получит грядущий смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra.

Источник: wccftech