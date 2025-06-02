Sharp показала смартфон Aquos R10 (3x 50 МП / 240 Гц) и бюджетник Wish 5

В индустрии смартфонов компанию Sharp нельзя назвать новичком, хотя украинским пользователям ее продукция может быть мало известна. Поэтому, когда возникает такая возможность, всегда интересно ознакомиться с новинками японской корпорации. На этот раз компания Sharp представила сразу два новых устройства, которые вызывают интерес по очень разным причинам. Один из них — бюджетник Wish 5 — доказывает, что даже простой смартфон может иметь защиту IP69 и современный дизайн. Другой — R10 — нацелен на требовательных пользователей, которые хотят максимум мощности и большой экран, не переплачивая за флагман.

Sharp Aquos Wish 5

Модель Aquos Wish 5 — это попытка Sharp показать, каким может быть простой смартфон в 2025 году. Компания сделала ставку на яркий пластиковый корпус, который доступен в пяти цветах, и использовала 60% переработанного пластика. В отличие от дизайнерского Aquos R10, Wish 5 выглядит сдержанно: плоская рамка, округлый блок камеры, который почти не выступает над корпусом, и отсутствие лишних деталей.

Смартфон Sharp Aquos Wish 5 получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, но скромным разрешением 1612×720 пикселей. Новинка содержит процессор MediaTek Dimensity 6300 (как Moto G 2025 и Moto G Power 2025), всего 4 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 64 и 128 ГБ. Дополнительно можно установить карту памяти microSD.

Смартфон имеет только один модуль камеры на задней панели — 50-мегапиксельный. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп. Еще устройство имеет батарею емкостью 5000 мА-ч, поддержку быстрой зарядки мощностью 27 Вт, которая требует 130 минут, чтобы восстановить батарею с 0 до полного заряда. В этом устройстве содержится только один динамик, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания сбоку. Устройство имеет высокую степень защиты от воды и пыли — IP69. На смартфоне установлена Android 15, Sharp обещает две большие версии Android и четыре года обновлений безопасности.

Продажи Aquos Wish 5 стартуют в конце июня 2025 года в Японии, Тайване, Сингапуре и Индонезии. Хотя Sharp еще не назвала официальную цену, по характеристикам становится понятно, что это бюджетная модель.

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Sharp Aquos R10

Другая новинка Sharp — это значительно более интересный в техническом плане Aquos R10. Он выглядит сдержанно: плоские рамки, симметричный корпус, круглый модуль камеры выступает над корпусом толщиной 8,9 мм. Весит смартфон 196 г. Аппарат достаточно серьезно защищен: IP68 + военный стандарт MIL-STD-810G. Интересно, что тыльная часть покрыта защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, тогда как дисплей — более скромным Gorilla Glass 5.

А вот сам дисплей заслуживает отдельного внимания. Здесь используется панель OLED IGZO с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 2340×1080 пикселей, частотой обновления до 240 Гц и автоматическим переключением от 1 до 240 Гц. Максимальная яркость составляет 1500 нит, а в HDR доходит до 3000 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания сбоку.

Камеры — один из главных козырей новинки. Главный модуль содержит 50-мегапиксельный 1/1,55-дюймовый сенсор, объектив Leica Hektor и спектральный датчик для более точной цветопередачи. Еще на задней панели расположился 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера — тоже 50-мегапиксельная. Поддерживается съемка видео в формате Dolby Vision HDR.

Смартфон построен на чипе Snapdragon 7+ Gen 3. Ему сопутствуют 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ хранилища стандарта UFS 4.0. Также поддерживаются карты microSD. Аккумулятор также имеет емкость 5000 мА-ч, но поддерживает быструю зарядку мощностью 36 Вт. Смартфон поставляется с Android 15. Производитель обещает три крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности.

Запуск Aquos R10 запланирован на начало июля 2025 года в Японии, Тайване, Сингапуре и Индонезии. Детали относительно международного старта — пока неизвестны.

Источник: notebookcheck 1, 2