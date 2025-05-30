Новости Устройства 30.05.2025 в 13:28 comment views icon

Moto G56, G86 и G86 Power — новые бюджетники Motorola предлагают большую батарею и цену от €250

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Moto G56, G86 и G86 Power — новые бюджетники Motorola предлагают большую батарею и цену от €250

Motorola расширила модельный ряд своих смартфонов и предложила своим поклонникам несколько новинок в рамках бюджетной линейки. Компания представила сразу три новых смартфона серии G — это модели Moto G56, G86 и G86 Power. Хотя внешне они очень похожи, между ними есть ряд отличий, особенно в технических характеристиках и емкости аккумулятора.

Moto G86 и Moto G86 Power

Смартфоны Moto G86 и G86 Power — почти близнецы, но с разным запасом энергии. Они имеют одинаковую базовую начинку. Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712х1220 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 4500 нит, а защищает его стекло Gorilla Glass 7i. Под экраном расположен сканер отпечатков пальцев.

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В основе обеих моделей лежит процессор MediaTek Dimensity 7300 (как в прошлогоднем OPPO Reno12 Pro). Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 256 или 512 ГБ. Есть слот для карт памяти microSDXC. Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, а также заявлена защита от ударов и падений в соответствии с военным стандартом MIL-STD 810H. Смартфоны работают под управлением Android 15.

Moto G56, G86 і G86 Power — нові бюджетники Motorola пропонують велику батарею та ціну від €250

Основная камера в обоих случаях имеет 50-мегапиксельный сенсор (LYT-600) и оптическую систему стабилизации изображения. Еще есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая также используются для съемки макро. Фронтальная камера — на 32 Мп.

Moto G56, G86 і G86 Power — нові бюджетники Motorola пропонують велику батарею та ціну від €250

Теперь различия. Moto G86 получил аккумулятор емкостью 5200 мА-ч, тогда как G86 Power — 6720 мА-ч. Стоит заметить, что Power-версия получила самый большой аккумулятор в истории Motorola. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Толщина в первом случае составляет 7,8 мм, а вес — 185 г. Версия с большей батареей имеет толщину корпуса 8,7 мм, а вес увеличился до 198 г.

Moto G56, G86 і G86 Power — нові бюджетники Motorola пропонують велику батарею та ціну від €250

Цена Moto G86 составляет от €299, а за Moto G86 Power придется заплатить €329. Обе модели доступны в цветах Spellbound, Cosmic Sky, Golden Cypress и Chrysanthemum.

Moto G56

Смартфон Moto G56 — это более доступная версия. Он получил 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) и той же частотой обновления 120 Гц. Внутри — новый процессор MediaTek Dimensity 7060, который еще даже официально не презентовали. Он имеет 8 ядер CPU с частотой до 2,6 ГГц и GPU Imagination IMG BXM-8-256. Смартфон содержим 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Moto G56, G86 і G86 Power — нові бюджетники Motorola пропонують велику батарею та ціну від €250

Основная камера также 50-мегапиксельная, как и в старших моделях, но уже без оптической стабилизации изображения. Вспомогательная сверхширокоугольная камера тоже имеет 8-мегапиксельный сенсор. Фронтальная камера — на 32 Мп. Корпус обеспечивает степень защиты от воды и пыли IP68/IP69. Аккумулятор имеет емкость 5200 мА-ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.

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Moto G56, G86 і G86 Power — нові бюджетники Motorola пропонують велику батарею та ціну від €250

Смартфон Moto G56 доступен в цветах Pantone Black Oyster, Dazzling Blue, Gray Mist и Dill. Его цена — €250.

Стоит напомнить, недавно Motorola вышла за пределы смартфонов и представила свой первый ноутбук.

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Источник: gsmarena

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