Шнобелевская премия-2023: облизывание камней, зомби-пауки, волосы в носу и умный унитаз, фотографирующий «процесс»

Традиционно весело прошла 33 церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), пародии на Нобелевскую премию. Здесь вручают призы под слоганом «достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом заставляют думать». Лауреатами являются серьезные ученые, которые смогли взглянуть на научные исследования с другой, немного странной стороны.

Церемония проходила онлайн, передает ArsTechnica. Победители должны были дважды объяснить за свою работу, сначала за 24 секунды, а затем за 7 слов. Главное — не повторяться, повторяться, повторяться, повторяться, повторяться, повторяться, повторяться.

Химия/геология

Премию получил польский геолог и палеонтолог Ян Заласевич за объяснение, почему многие ученые любят лизать камни. Это произошло в Информационном бюллетене Палеонтологической ассоциации.

Смачивание поверхности позволяет ископаемым и минеральным текстурам резко выделяться, а не теряться в размытости пересекающихся микробликов и микропреломлений, которые исходят из сухой поверхности.

Литература

Премия идет Крису Мулену, Николь Белл, Мерити Турунен, Арине Бахарин и Акири О’Коннор за «изучение ощущений, которые люди испытывают, когда повторяют одно слово много, много, много, много, много, много, много, много, много раз».

Инженерия механизмов

Те Фей Яп, Жэнь Лю, Ануп Раджаппан, Тревор Шимокусу и Дэниел Престон стали известными за «реанимацию мертвых пауков для будущего использования их в качестве механических инструментов для захвата».

Просома паука, или гидравлическая камера, содержит внутренние клапаны, которые позволяют существу контролировать каждую ногу отдельно. Когда паук погибает, контроль исчезает, и ноги работают в унисон. Все, что учеными нужно было сделать, это воткнуть иглу в просому мертвого паука и прикрепить ее к телу паука суперклеем, чтобы образовалось герметичное соединение. Другой конец иглы прикрепляется либо к одной из лабораторных испытательных установок, либо к ручному шприцу. Подача воздуха создает давление в камере и мгновенно активирует ножки, заставляя их открываться. Снижение давления в камере заставляет конечности снова смыкаться.

Медицина

Кристин Фам, Бобак Хедаяти, Киана Хашеми, Элла Цука, Тиана Мамагани, Маргит Юхас, Джейми Викенхайзер и Наташа Месинковская использовали человеческие трупы (10 мужчин и 10 женщин), чтобы исследовать, одинаковое ли количество волос в правой и левой ноздрях человека. Среднее количество волос в носу на ноздрю составляет от 120 до 122 волосков, а волосы обычно растут в диапазоне от 0,81 до 1,035 сантиметра.

Коммуникация

Группа ученых из Испании изучали умственную деятельность людей, которые умеют хорошо говорить, произнося слова задом наперед. Мария Хосе Торрес-Приорис, Диана Лопес-Баррозо, Эстела Камара, Сол Фиттипальди, Лукас Седеньо, Агустин Ибаньес, Марсело Бертье и Адольфо Гарсия наняли для своих экспериментов двух мужчин которые умеют говорить задом наперед, и еще 18 обычных людей. Визуализация мозга этих двух мужчин показала увеличение объема серого вещества и улучшение функциональной связи (белого вещества) в ключевых частях мозга, связанных с речью.

Здравоохранение

Никак нельзя было обойтись без унитазной тематики. Сын Мин Пак получила Шнобелевскую премию за изобретение Стэнфордского туалета, устройства, которое использует различные технологии, в частности тест-полоску для анализа мочи, систему компьютерного видения для анализа дефекации, датчик анального отпечатка в сочетании с идентификационной камерой и телекоммуникационный канал — для мониторинга и быстрого анализа веществ, которые выделяют люди. Да, данные передаются по Wi-Fi.

Питание

Премия пошла в руки Хомей Мияситы и Хироми Накамуры, которые провели эксперименты и определили, как электрифицированные палочки для еды и соломинки могут изменить вкус пищи.

Образование

Методическое изучение скуки учителей и учеников — звучит как хорошая тема для сотрудников научного учреждения, где по определению должно быть скучно. Группа ученых под руководством Кейти Тама доказали, что кивание головой, созерцание пейзажа за окном и рисование в тетради является свидетельством скуки.

Психология

Стэнли Милграм, Леонард Бикман и Лоуренс Берковиц премированы за «эксперименты на городской улице, чтобы увидеть, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда они видят незнакомцев, которые смотрят вверх». Если интересует результат — то немало, 65%.

Физика

Биейто Фернандес Кастро собрал команду, выбил финансирование и измерил, насколько половая активность анчоусов влияет на смешивание океанской воды. Если точнее, то речь о биофизической турбулентности, которая возникает во время половой активности этого вида рыбы.