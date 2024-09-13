Шнобелевская премия-2024: млекопитающие, которые дышат анусом, построение пьяных червей и голуби в ракетах

Шнобелевская премия — это пародия на Нобелевскую премию, которая проводится уже в 34 раз и традиционно «не без веселья».

Церемония награждения проводится под слоганом «достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом заставляют думать» и отмечает реальных ученых, которые смогли взглянуть на научные исследования «с другой, более веселой стороны».

Ниже предлагаем посмотреть список наград, которые точно добавят вам немного «пятничного настроения».

Мир

Присуждена покойному американскому психологу Б. Ф. Скиннеру, который исследовал возможность размещения живых голубей внутри ракет, как средство для определения траектории движения. Проект, который сам создатель называл безумным, получил идеальную демонстрацию, но в конце концов был отменен.

«Вид живого голубя, который выполняет свою задачу, несмотря на всю свою красоту, просто напомнил комитету о том, насколько фантастическим было наше предложение», — написал Скиннер.

Ботаника

Присуждена Джейкобу Уайту из США и Фелипе Ямашити из Германии за доказательства того, что южноамериканское растение Boquila trifoliolata может имитировать листья пластиковых растений, рядом с которыми размещена. По сути, ученые доказали, что наличие «зрения у растений» является правдоподобной гипотезой.

Медицина

Швейцарская, немецкая и бельгийская группы исследователей одержали победу в этой категории за демонстрацию того, что фальшивые лекарства, которые вызывают болезненные побочные эффекты, могут быть более эффективными для пациентов, чем фальшивые лекарства, которые не вызывают болезненных побочных эффектов.

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Физика

Премия присуждена Джеймсу Ляо из Университета Флориды за всестороннее, опубликованное во многих публикациях исследование плавательных способностей… мертвой форели.

Теория вероятности

Награда разделена между командой из 50 исследователей, которые подбросили 350 757 монет, чтобы проверить гипотезу, выдвинутую Перси Диаконисом, бывшим фокусником и профессором Стэнфордского университета относительно того, что монеты чаще приземлятся на ту же сторону, которой их подбрасывали.

Химия

Команда из Амстердама с помощью хроматографии успешно отделила пьяных и трезвых червей.

Биология

Еще одна награда присуждена покойным Фордайсу Эли и Уильяму Петерсену за исследование факторов, влияющих на производство молока в стадах: коты на спинах коров и взрывные бумажные пакеты, кажется, пугали коров до уменьшения секрета.

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Физиология

Японские исследователи Рё Окабе и Таканори Такебе обнаружили, что млекопитающие могут дышать через анус — и это фактически альтернативный способ доставки кислорода пациентам в критическом состоянии, если запасы аппаратов ИВЛ заканчиваются, как это было во время пандемии Covid-19.

Источник: Gizmodo, CNN