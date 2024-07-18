Штормам наперекор: в Китае установили самую мощную в мире плавучую ветровую турбину OceanX

Компания Mingyang Smart Energy разработала и установила в городе Гуанчжоу самую мощную в мире плавучую ветровую турбину OceanX. Эта уникальная конструкция состоит из двух роторов, соединенных V-образной опорой, и способна производить 54 млн кВт·ч электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством почти 30 000 домов.

OceanX установили на плавучей платформе из сверхпрочного бетона, предназначенной для использования в открытом море. Диаметр лопастей турбины достигает впечатляющих 182 метров. Благодаря инновационному дизайну, OceanX может выдерживать ветры скоростью до 259 км/ч. Самое главное, что эта турбина способна поворачиваться по направлению ветра и генерировать энергию даже во время сильных штормов, тогда как обычные ветрогенераторы при таких условиях выключаются.

Подобные разработки ведутся и в других странах. Например, нидерландская компания GE создала гигантскую оффшорную турбину Haliade-X, устойчивую к тайфунам. А инженеры Колорадо, вдохновившись пальмами, разработали ветрогенератор с гибкими лопастями для работы при экстремальных порывах ветра.

Такие инновации становятся все более актуальными, учитывая глобальное потепление и усиление разрушительной силы ураганов и тайфунов.

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Источник: Futurism

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