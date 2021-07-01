«Сільпо» і «Фора» інтегрували застосунок Дія у роботу кас, тепер покупці зможуть підтверджувати вік за допомогою смартфона





В українських торгових мережах «Сільпо» та «Фора» покупці тепер можуть просто відсканувати QR-код із застосунку Дія для підтвердження віку при купівлі алкогольних і тютюнових виробів. Програмне забезпечення, на якому працюють каси торгових мереж, інтегроване з програмним забезпеченням Дії.

«Гості «Сільпо» і «Фора» уже певний час зверталися із пропозиціями надавати застосунок Дія на касах. Проте зручність посвідчення особи з екрану телефону водночас є слабкістю — адже касир не може визначити, чи це оригінальний додаток, чи скріншот. Для Fozzy Group пріоритетом є турбота про здоров’я підлітків і дотримання законодавства. Відповідно, нам потрібно було створити рішення, яке зробило б можливим миттєву верифікацію віку гостя через застосунок Дія. «Зараз документами в Дії щоденно користуються близько 500 000 громадян, а загальна кількість унікальних користувачів застосунку Діі перевищує 5,5 млн, і майже кожен з них користується послугами FMCG мереж. Отже, інтеграція з Дією —це турбота ритейлерів про зручність та безпеку своїх гостей», — розповідає Андрій Янбухтін, керівник Центру штучного інтелекту й інновацій «Лабораторія Зі» TemaBit Fozzy Group.

Наразі існують декілька сценаріїв використання електронних документів в Дії. Один з них — це можливість валідувати документ, тобто підтвердити свою особу та вік і пересвідчитись у правдивості цього документу.

Інтеграцію двох платформ виконала компанія TemaBIT, що входить у Fozzy Group. У рамках проєкту розробники написали окремий програмний інтерфейс для ручних сканерів на касі. Таким чином, ручні сканери можуть зчитати динамічний QR-код із застосунку та перевірити його валідність. Обмін даними працює за безпечними протоколами — API касового програмного забезпечення отримує тільки позитивну або негативну відповідь, усі дані гостей із застосунку Дія залишаються таємницею для співробітників торгових мереж.

На даний момент застосунок Дія інтегрований із ПЗ на класичних касах «Сільпо», а також на класичних і касах самообслуговування «Фора». У планах групи провести таку інтеграцію для мережі гіпермаркетів Fozzy, а також для самокас «Сільпо» та сервісу доставки Justin.

Джерело: Fozzy Group