Sirin Labs Finney – первый в мире блокчейн-смартфон со встроенным «холодным» кошельком для криптовалют. «Всего» $999

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Швейцарский стартап Sirin Labs представил смартфон под названием Finney, главной и единственной особенностью которого является то, что он основан на технологии блокчейна. Говоря точнее, на блокчейне завязана программная составляющая новинки. Да, это первый смартфон такого рода.

С технической стороны Finney особо ничем не выделяется от других моделей высшего ценового сегмента. Шестидюймовый экран смартфона характеризуется соотношением сторон 18:9 и плотностью пикселей 402 ppi. В основе аппарата лежит флагманская SoC Snapdragon 845, дополненная 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная – 8-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА∙ч.

Наибольший интерес с точки зрения характеристик вызывает встроенный под поверхность экрана дактилоскопический датчик.

Технология блокчейн оказалась в центре внимания из-за использования в криптовалютах, но сейчас ее все активнее внедряют в разные организации и для разных целей.

Зачем блокчейн в этом смартфоне? Еще в конце прошлого года Sirin Labs выпустила ролик, в котором рассказывает о преимуществах использования блокчейн в Finney.

Производитель гарантирует защищенность при работе с приложениями и сервисами, использующими блокчейн, обещает платежи без комиссии, полное шифрование (сообщения, звонки история посещения интернет-страниц) и многое другое. К слову, защищенность обеспечивает фирменная оболочка Shield OS, преимуществами которой разработчики сторонних приложений смогут воспользоваться посредством соответствующего SDK.

Но главная особенность блокчейн-смартфона Finney – это возможность использовать устройство в качестве кошелька для криптовалют. Причем разработчики говорят о встроенном «холодном» кошельке. Он изолирован от остальной функциональности, активируется только при нажатии определенной кнопки и отключен, когда не используется.

Смартфон Finney работает под управлением ОС Sirin OS с открытым исходным кодом, построенной на базе Android 8.1.

За эту защищенность и возможность использовать устройство в качестве кошелька для криптовалют производитель просит «всего» $999.

Производством смартфона Finney будет заниматься FIH Mobile, являющаяся дочерним предприятием Foxconn. В продажу смартфон должен поступить в ближайшие месяцы.

В начале этого года сообщалось, что свой блокчейн-смартфон в сотрудничестве с Sirin Labs готовит компания Huawei.