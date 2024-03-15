Skoda Epiq — компактный электрический кроссовер с запасом хода 400 км и ценой от €25 тыс. выйдет в 2025 году

До 2026 года Skoda намерена выпустить шесть электромобилей, и самым доступным из них будет модель Epiq. Его планируется вывести на рынок в следующем году с целевой начальной ценой €25 тыс.

Skoda Epiq позиционируется «маленький, но эпический» электромобиль начального уровня. Он станет одной из первых моделей, основанных на новом языке дизайна Modern Solid. При длине примерно 4,1 метра его можно рассматривать как электрическую альтернативу Kamiq. Однако субкомпактный Skoda Epiq основан на отдельной платформе для электромобилей, вероятно, MEB Entry, которую Volkswagen Group недавно анонсировала и уже использовала для создания концепта ID.2all. Однако VW использует платформу для хэтчбека, а Skoda готовит этот кроссовер.

Несмотря на то, что Epiq короче Kamiq, он гораздо практичнее. Объем багажника составляет 490 литров — более чем на 20% выше благодаря особенностям компоновки электромобиля. Skoda пока не раскрывает все характеристики авто. Однако известно, что батарея должна обеспечивать запас хода более чем на 400 км. Платформа MEB Entry предназначена для электромобилей с передним приводом.

Epiq имеет пластиковое покрытие кузова возле колесных арок и неокрашенные секции задних бамперов. На крыше можно видеть пару рейлингов. Также заметен подсвеченный значок и тонкие фонари спереди и сзади. Между передними фонарями видна прерывистая световая полоса, которая проходит через широкую решетку радиатора. Похоже, что Epiq больше напоминает почти серийный прототип. Skoda называет это исследованием дизайна, а не концепцией.

Источник: motor1

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