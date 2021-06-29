Skoda представила новую стратегию «Next Level»: вхождение в европейский Топ-5 по продажам, три бюджетных электромобиля и доля электрических моделей 50-70%





Чешский автопроизводитель Skoda, входящий в состав немецкого концерном Volkswagen Group, представил новую корпоративную стратегию развития до 2030 года «Next Level». По словам руководства компании, программа ставит амбициозные цели в области интернационализации, электрификации и диджитализации. Так, автопроизводитель стремится к 2030 году войти в пятерку самых продаваемых брендов в Европе, а на развивающихся рынках Индии и Северной Африки компания планирует стать ведущим европейским брендом.

Стратегия «NEXT LEVEL» построена на трех приоритетах, которые собраны под заголовками «EXPAND» («Расширение»), «EXPLORE» («Освоение») и «ENGAGE» («Вовлечение»). Главной целью приоритета «EXPAND» является превращение компании в один из пяти самых продаваемых автомобильных брендов в Европе. С одной стороны, это будет достигнуто за счет дальнейшего укрепления позиций бренда бюджетном сегменте. При стартовой цене менее 14,000 евро новая FABIA становится лидером в классе. С другой стороны, продуктовый портфель будет расширен и к 2030 году пополнится еще как минимум тремя полностью электрическими моделями с позиционированием ниже ENYAQ iV как по цене, так и по размеру. Skoda стремится к тому, чтобы доля полностью электрических моделей в Европе составляла 50-70%, в зависимости от рынка.

Чтобы трансформация усилила Skoda и ее внутренний рынок, Чешскую Республику, компания вместе с партнерами работает над преобразованием страны в центр электромобильности. В частности, к 2030 году электронные компоненты или электромобили будут производиться на всех трех чешских заводах компании в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби. Уже сейчас там производятся высоковольтные батареи для подключаемых гибридных моделей SUPERB iV и OCTAVIA iV, а также для моделей других брендов VAG. В начале следующего года в Млада-Болеславе также будет запущено производство аккумуляторных систем MEB для ENYAQ iV. Кроме того, чешский автопроизводитель работает с партнерами над созданием стабильной структуры поставщиков для производства электромобилей.

Второй приоритет «EXPLORE» включает закрепление к 2030 году Skoda как ведущего европейского автопроизводителя на развивающихся рынках Индии, РФ и Северной Африки. Глобальный потенциал продаж на этих рынках составит 1,5 миллиона автомобилей в год. Компания отвечает за эти регионы в рамках Volkswagen Group. Не так давно стартовало производство KUSHAQ — первой модели бренда, которая будет выпущена на рынок Индии в рамках проекта INDIA 2.0. В среднесрочной перспективе также есть планы предложить KUSHAQ на других развивающихся рынках.

Третий приоритет, «ENGAGE», включает конкретные цели в области цифрового клиентского опыта, устойчивости, разнообразия, а также образования и обучения. Одним из первых таких проектов является PowerPass, который делает зарядку электромобилей бренда более простой и удобной. Он будет доступен более чем на 30 рынках и может использоваться в более чем 210,000 точек зарядки в Европе. Также компания расширяет концепцию виртуального шоурума и поставила перед собой цель уже к 2025 году продавать каждую пятую Skoda через интернет. Клиенты в Бельгии, Нидерландах, Польше и Чешской Республике уже пользуются этой возможностью.

Источник: Skoda