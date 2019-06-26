Скорость передачи данных портативного OWC Envoy Pro EX с разъемом USB Type-C и поддержкой NVMe достигает 980 МБ/с





Компания Other World Computing (OWC), выпускающая модули памяти, накопители, стыковочные станции и другие компоненты для Мас и РС-платформ, представила портативный твердотельный накопитель Envoy Pro EX с интерфейсом USB 3.1 Gen 2 Type-C. Новинка отличается небольшими размерами и очень высокой скоростью передачи данных. Собственно, производитель называет новинку «самым быстрым в мире портативным SSD с разъемом USB Type-C», хотя это далеко не так.

Накопитель поддерживает операционные системы Windows и macOS. Благодаря использованию интерфейса USB 3.1 Gen 2 (поддерживается режим совместимости Thunderbolt 3) и поддержке протокола NVMe накопитель OWC Envoy Pro EX демонстрирует высокую скорость передачи данных, которая достигает 980 МБ/с (чтение или запись – не уточняется). То есть, фильмы в разрешении 4K будут передаваться за считанные секунды. Но самым быстрым он точно не является. Можно вспомнить модель SSD Transcend ESD350C с заявленной скоростью передачи данных 1050 МБ/с, не говоря уже про Samsung Portable SSD X5 с интерфейсом Thunderbolt 3 и скоростью чтения до 2800 МБ/с.

Твердотельный накопитель OWC Envoy Pro EX помещен в прочный корпус из анодированного алюминия и защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP67. Это означает, что вы можете погрузить устройство под воду на глубину до метра на полчаса и это никак не повлияет на его работоспособность. Но мы не рекомендуем вам делать этого.

Накопитель снабжен трехлетней ограниченной гарантией производителя и предлагается в четырех вариантах объема (250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ) по цене $130, $180, $250 и $430 соответственно. Отдельно за $95 компания OWC предлагает корпус, который позволяет превратить SSD типоразмера M.2 с поддержкой NVMe во внешний накопитель с интерфейсом USB 3.1.

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