Электромобиль Nissan Leaf следующего поколения с батареей на 60 кВтч сфотографировали на скоростной электрозаправке

Самый популярный в Украине и один из самых популярных электромобилей в мире Nissan Leaf не может похвастать объемом аккумуляторной батареи. Если говорить о б/у экземплярах, то это 24 кВтч или 30 кВтч, если брать в расчет новую модель, то это 40 кВтч. Сравните это с бюджетной Tesla Model 3, владельцы которой могут выбрать батарею на 50 или 75 кВтч и вы поймете, почему поклонники Nissan Leaf так ждут обновленную версию с батареей на 60 кВтч.

Еще в прошлом году автопроизводитель заявил, что в 2019 году выпустит версию Nissan Leaf E-Plus с двигателем мощностью 160 кВт, батареей на 60 кВтч и запасом хода 360 км, а теперь появились первые реальные свидетельства тестирования данной модели.

Швейцарский производитель скоростных зарядных станций EVTEC опубликовал фотографии, на которых новое поколение Nissan Leaf с батареей на 60 кВтч заряжается от ЗУ мощностью 100 кВтч с разъемом CHAdeMO. Предполагается, что в Nissan наконец оснастят батареи электромобилей системой контроля температуры, что позволит заметно быстрее заряжать ее на скоростных зарядках.

Напомним, что японский производитель представил электромобиль Nissan Leaf 2018 модельного года прошлой осенью. Новинка получила радикально переработанный дизайн, новый электродвигатель мощностью 110 кВт/150 л.с. с крутящим моментом 320 нм (у предшественника — 80 кВт/110 л.с. и 280 нм соответственно), а также батарею на 40 кВтч, которая обеспечивает запас хода 240 км (150 миль) по американскому циклу EPA или 400 км по японскому циклу Japan JC08.

Время заряда до 100% составляет 16 часов с помощью 3 кВт зарядки, 8 часов с помощью 6 кВт зарядки и 40 минут от 0 до 80% при наличии скоростной зарядки.

Источник: Electrek