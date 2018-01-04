Nissan официально подтвердил, что в 2019 году выпустит Nissan Leaf E-Plus с запасом хода 360 км. Новинка скорее всего получит мощность 160 кВт, батарею на 60 кВтч и ценник от $35 тыс.

Во время анонса нового Nissan Leaf многие потенциальные покупатели электромобилей остались недовольными размерами аккумуляторной батареи новинки. Несмотря на то, что Leaf 2018 модельного года получил батарею на 40 кВтч (что на 10 кВтч больше, чем у предшественника), фанаты Tesla кивали на Model S, которая в данный момент предлагает объем в 75 и 100 кВтч. Однако сегодня в сети появилась заслуживающая доверия информация о том, что уже в 2019 году на рынок выйдет более мощная и дальнобойная версия Nissan Leaf 2019 (E-Plus Version).

Сначала был опубликован слайд с закрытой презентации Nissan, на котором присутствовало только упоминание о новой модели Nissan Leaf 2019 с запасом хода более 225 миль (360 км). Модель сравнивали с конкурентами в лице Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt, обладающих аналогичным запасом хода и батареями на 50 и 60 кВтч соответственно, а также с текущей версией Nissan Leaf 2018 с запасом хода 150 миль (240 км).

Чуть позже в сети появилось больше информации о будущей новинке. Инсайдеры выяснили, что скорее всего Nissan Leaf 2019 оснастят новым блоком батарей емкостью 60-64 кВтч производства LG Chem (предшественник оснащался аккумуляторами от AESC), который получит продвинутую систему управления температурой.

Мощность электродвигателя возрастет со 110 кВтч до 160 кВтч, что позволит электромобилю разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунд (текущее значение – 8,5 секунд). Также должна заметно возрасти мощность заряда батарей (новое встроенное зарядное устройство на 11-22 кВт, скоростная зарядка – до 100 кВт), что позволит сократить время заряда батареи большей емкости.

При всем этом ожидается, что ценник на Nissan Leaf 2019 будет стартовать с отметки $35 тыс. (по другим данным – 35 тыс. евро / $42,2 тыс.), что не так уж и много по сравнению с конкурентами и стоимостью текущей версии. Напомним, что в Европе обычный Nissan Leaf 2018 будет предлагаться в пяти версиях стоимостью от $29,8 тыс. до $37,2 тыс. Таким образом потенциальные покупатели смогут выбирать между наиболее оснащенными версиями Nissan Leaf 2018 или же начальными версиями Nissan Leaf 2019.

Источник: Electrek