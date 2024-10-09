Следующий фильм Кристофера Нолана выйдет в 2026 году, Мэтт Дэймон рассматривает предложение о главной роли

Режиссер Кристофер Нолан планирует продолжить сотрудничество с кинокомпанией Universal Pictures и привлечь к своему новому проекту актера Мэтта Дэймона.
По данные издание Deadline, Нолан готовится к съемкам нового фильма, который должен выйти в прокат в формате IMAX 17 июля 2026 года. Сейчас детали будущей ленты держатся в секрете.
Режиссер начал сотрудничество с Universal после завершения контракта с Warner Bros. Причиной разрыва стало решение Warner Bros выпустить все фильмы 2021 года одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max. Нолан резко раскритиковал этот шаг, заявив, что ведущие режиссеры и звезды киноиндустрии «легли спать», считая, что работают на лучшую киностудию, а проснулись, понимая, что работают на худший стриминговый сервис».
Первым проектом Нолана для Universal стал «Оппенгеймер» (2023). Фильм получил семь премий «Оскар», включая награды за лучший фильм и режиссуру. Кассовые сборы ленты превысили $975 млн, что сделало ее самым прибыльным биографическим фильмом в истории.
Несмотря на разрыв отношений, Warner Bros. выражает желание возобновить сотрудничество с Ноланом в будущем.
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Источник: IGN
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