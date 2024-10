Кристофер Нолан изменил финал «Джокера», а идея сиквела пришла Хоакину Фениксу во сне, — The Hollywood Reporter

Издание The Hollywood Reporter (THR) опубликовало материал о закулисье создания «Джокер: Безумие на двоих».

THR сообщает, что у Warner Bros. вряд ли произойдут кадровые изменения из-за неоднозначного приема сиквела. Фильм получил одобрение всего руководства студии, превратившись в «коллективную неудачу» для Warner Bros.

Майкл Де Лука и Памела Абди, которые возглавили киностудию Warner Bros. в июне 2021 года, одним из первых решений приняли создание продолжения «Джокера». Предшественник Тоби Эммерих уже согласовал ключевые условия: режиссер Тодд Филлипс и актер Хоакин Феникс получили по $20 миллионов, а бюджет фильма достиг $190 миллионов по сравнению с $55 миллионами первой части.

Руководство Warner Bros. не могло отказаться от создания сиквела, учитывая ошеломляющий успех первого «Джокера», который стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории. Однако во время премьерного уикенда 4–6 октября «Безумие на двоих» потерпел неудачу, собрав всего $37,8 млн в США и став первым комиксовым фильмом с рейтингом D от CinemaScore.

The Joker: FOLIE A DEUX scores a D. Did you catch this in theaters tonight? We would love to hear your thoughts. #TheJoker #cinemascore pic.twitter.com/FOKksjFRN9

— CinemaScore (@CinemaScore) October 5, 2024