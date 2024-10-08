Кристофер Нолан изменил финал «Джокера», а идея сиквела пришла Хоакину Фениксу во сне, — The Hollywood Reporter

Издание The Hollywood Reporter (THR) опубликовало материал о закулисье создания «Джокер: Безумие на двоих».

THR сообщает, что у Warner Bros. вряд ли произойдут кадровые изменения из-за неоднозначного приема сиквела. Фильм получил одобрение всего руководства студии, превратившись в «коллективную неудачу» для Warner Bros.

Майкл Де Лука и Памела Абди, которые возглавили киностудию Warner Bros. в июне 2021 года, одним из первых решений приняли создание продолжения «Джокера». Предшественник Тоби Эммерих уже согласовал ключевые условия: режиссер Тодд Филлипс и актер Хоакин Феникс получили по $20 миллионов, а бюджет фильма достиг $190 миллионов по сравнению с $55 миллионами первой части.

Руководство Warner Bros. не могло отказаться от создания сиквела, учитывая ошеломляющий успех первого «Джокера», который стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории. Однако во время премьерного уикенда 4–6 октября «Безумие на двоих» потерпел неудачу, собрав всего $37,8 млн в США и став первым комиксовым фильмом с рейтингом D от CinemaScore.

The Joker: FOLIE A DEUX scores a D. Did you catch this in theaters tonight? We would love to hear your thoughts. #TheJoker #cinemascore pic.twitter.com/FOKksjFRN9 — CinemaScore (@CinemaScore) October 5, 2024

Курс QA engineer від Mate academy. Станьте QA-інженером, що відповідає за технічну якість продукту. Після закінчення курсу допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Тодду Филлипсу предоставили беспрецедентный уровень творческой свободы и право финального монтажа. Студия и режиссер решили не проводить тестовые показы, чтобы избежать утечки спойлеров. Это решение вызвало сомнения у многих, ведь даже для «Мстители: Финал» такие показания происходили.

Интересно, что финалы обоих фильмов связаны с вмешательством Кристофера Нолана. Режиссер «Темного рыцаря» изменил финал первого «Джокера», где Артур Флек должен был вырезать себе улыбку перед толпой. Нолан настоял, что такая «улыбка» должна быть только у версии Джокера Хита Леджера В конце концов, герой Хоакина Феникса нарисовал улыбку собственной кровью.. Во второй части, когда Нолан уже не сотрудничал с Warner Bros., этот элемент вернулся, но уже для другого персонажа В финале фильма мужчина вырезает улыбку на своем лице (не в фокусе и несколько за кадром). .

Филлипс и Феникс сначала колебались относительно создания сиквела. Они даже рассматривали идею бродвейской постановки. Но именно сон Феникса стал толчком для разработки концепции нового фильма. Актеры представили свою идею Эммериху, и проект получил зеленый свет.

Джеймс Ганн и Питер Сафран, новые руководители DC Studios, подчеркнули, что не участвовали в создании «Джокер 2». Фильм существует вне основной вселенной DC как отдельный проект.

Некоторые инсайдеры охарактеризовали «Джокер: Безумие на двоих» как «очень дорогой артхаус», созданный преимущественно для самого Хоакина Феникса. Несмотря на неоднозначные отзывы, многие в индустрии считают, что решение снять сиквел было правильным, учитывая предыдущие успехи Тодда Филлипса и его значение для Warner Bros.

Курс QA engineer від Mate academy. Станьте QA-інженером, що відповідає за технічну якість продукту. Після закінчення курсу допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Подробнее о «Джокер: Безумие на двоих» можно прочитать в нашем обзоре.