Новости Кино 30.04.2026

"Одиссея" Нолана будет длиться меньше "Оппенгеймера": причина банальна

Шадрін Андрій

“Одіссея” Нолана триватиме менше за “Оппенгеймера”: причина банальна

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года — и уже известно, что фильм будет длиться менее трех часов. Режиссер подтвердил это в интервью Associated Press, объяснив ограничение техническими особенностями IMAX-формата.


Причина проста: «Одиссея» стала первым в мире художественным фильмом, снятым полностью на пленку IMAX-камер, — и максимум, который удавалось вместить на IMAX-проектор, как раз составляет три часа. То есть лента точно окажется короче «Оппенгеймера» 2023 года, который длился ровно 180 минут и получил «Оскар» за лучший фильм.

«Есть колоссальное давление. Тот, кто берется за «Одиссею», берет на себя надежды и мечты людей об эпическом кино повсюду в мире — и это огромная ответственность», — признался Нолан.

Сравнивая этот вызов с работой над трилогией «Темный рыцарь», он добавил:

«Я усвоил: когда речь идет о любимой истории и любимых персонажах, зрители хотят сильной и искренней интерпретации».

Несмотря на ограничение хронометража, режиссер настаивает: фильм останется полноценным эпосом. О масштабе свидетельствуют сами цифры — съемочная группа отсняла два миллиона футов IMAX-пленки, а четыре месяца съемок прошли непосредственно в океане — в Марокко, Греции, Исландии, Шотландии и Мальте.


«Это довольно первобытно! Мы вывели актеров, которые играют экипаж корабля Одиссея, на настоящие волны, в настоящие места. Это безгранично и жутко, и в то же время прекрасно», — рассказал Нолан о съемках на воде.

Еще одна рекордная деталь: «Одиссея» стала первым художественным фильмом, на который продавали билеты за год до премьеры, — и они разошлись за считанные минуты. Общая продажа на другие форматы еще не началась. Идея снять именно «Одиссею» вызревала у Нолана давно.

«Это действительно содержит все истории, — сказал он Empire Magazine. — Как режиссер, ты ищешь пробелы в кинематографической культуре, вещи, которых еще не делали. И я увидел, что всю эту большую мифологическую работу, на которой я вырос — фильмы Рэя Гарригаузена и прочее — никто не выполнял с таким уровнем достоверности и бюджетом большого голливудского IMAX-производства».

В главных ролях — Мэтт Дэймон (Одиссей), Том Холланд (его сын Телемах), Энн Хэтэуэй (жена Пенелопа) и Шарлиз Терон (нимфа Калипсо). Также в касте — Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Бенни Сефди и Джон Бернтал. Бюджет картины — 250 миллионов долларов, что делает ее самым дорогим фильмом в карьере Нолана.

Мэтт Дэймон похудел до «школьного» веса для съемок в «Одиссее» Нолана

Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
Ресайкл-споти Києва: куди нести техніку, батарейки і гаджети

Источник: Gizmodo

Чего ждать от сюжета новой части Spider Man?
Смог ли сиквел о Mario затмить успех оригинала в прокате?
"Интерстеллар" мог быть другим: Стивен Спилберг объяснил, почему Кристофер Нолан стал лучшим выбором для ленты
"Дьявол носит Prada 2" собрал $10 млн на предпоказах и открыл летний сезон в кинотеатрах
Тарантино отказался, а он — нет: лауреат "Оскара" напишет сценарий к фильму "Джанго/Зорро"
Ван Пис (One Piece) получил название 3-го сезона и анимационный спешл от Lego на Netflix
Леди Гага и возвращение Миранды Пристли в "Дьявол носит Prada 2"
У "Бриджертонов" — свежее лицо: 5 сезон пополнился новыми актерами и неожиданностью в сюжете
Что посмотреть: 8 главных премьер Netflix в апреле
Джейсон Стейтем возвращается с боевиком "Мятеж" / Mutiny: первый трейлер
ТОП 5 мая: что стоит посмотреть на Apple TV в следующем месяце
Metro 2039 празднует первый миллион вишлистов и благодарит фанатов
