Новости Кино 01.04.2024 в 11:11 comment views icon

«Оппенгеймер» на пути к миллиарду — фильм Кристофера Нолана дебютировал в Японии, увеличив общую кассу еще на $2,5 млн

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Оппенгеймер» на пути к миллиарду — фильм Кристофера Нолана дебютировал в Японии, увеличив общую кассу еще на $2,5 млн

Спустя 8 месяцев после мировой премьеры (и триумфа на «Оскаре») байопик о создателе атомной бомбы все еще находит новых зрителей.

На выходных «Оппенгеймер» дебютировал в Японии, собрав $2,5 млн в 343 кинотеатрах. Историческая эпопея Кристофера Нолана заняла третье место среди местных предложений, уступив фильму ужасов «Strange House» и анимационной ленте «Haikyu!!!».

По данным Universal Pictures (через Variety) «Оппенгеймер» оформил лучший премьерный уик-энд в 2024 году для лент голливудского проката в Японии, опередив «Аквамен и потерянное царство» ($1,6 млн) и вторую «Дюну» ($1,3 млн).

С учетом японской кассы «Оппенгеймер» в целом заработал $965 млн во всем мире и имеет шансы выйти на миллиард при повторном прокате. Для фильма с бюджетом в $100 млн и рейтингом R — это чрезвычайный результат.

На церемонии «Оскар-2024» «Оппенгеймер» завоевал 7 наград — включая звание лучшего фильма и статуэтку за режиссуру для Кристофера Нолана.

Ранее стало известно, что заработки Нолана за фильм приблизились к $100 млн, а британский король Чарльз решил отметить режиссера рыцарским званием.

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Рецензия на фильм «Оппенгеймер» / Oppenheimer

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