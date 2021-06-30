Слух: Xiaomi работает над смартфоном с камерой на 192 Мп





Компания Samsung занимается разработкой 200-мегапиксельного фотосенсора для смартфонов, а Xiaomi, вероятно, станет первым производителем смартфонов, использующим его в своих продуктах. Инсайдер Digital Chat Station поделился новыми сведениями как о сенсоре, так и о смартфоне.

Сообщается, что сенсор получит разрешение 192 Мп и поддержку объединения 16 пикселей в 1, что обеспечит итоговое разрешение 12 Мп. Если же использовать масштабирование вместо объединения, то можно получить нативное 4-кратное увеличение. А благодаря нескольким промежуточным шагам можно обеспечить высококачественный цифровой зум в диапазоне от 1x до 4x.

Чтобы обработать данные с такого количества пикселей, потребуется мощный процессор. Смартфон получит чипсет SM8450, который станет преемником Snapdragon 888. Предварительно названный «Snapdragon 895», этот чип будет изготавливаться по нормам 4-нанометрового технологического процесса. По предварительным данным, процессор будет оснащаться вычислительными ядрами Kryo 780 следующего поколения (на основе новой архитектуры ARMv9), новым графическим процессором Adreno 730, процессором обработки изображений Spectra 680 следующего поколения и новым 5G-модемом X65.

Дополнительно сообщается, что смартфон Xiaomi получит дисплей с сильно закруглёнными боковыми гранями и одиночным отверстием для фронтальной камеры. Пока неясно, к какой серии будет относиться это мобильное устройство. Однако с уверенностью можно говорить, что оно не выйдет на рынок в этом году. Можно ожидать анонс в декабре 2021 года, а старт продаж – в январе 2022 года. Сроки выхода во многом будут зависеть от доступности чипсета.

Источник: gsmarena