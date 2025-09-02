Новости Игры 02.09.2025 comment views icon

Слито 9 минут геймплея "королевской битвы" в Battlefield 6 — плавание, подводная стрельба и разрушение зданий

В сеть слили 9 минут геймплея в режиме «королевской битвы» для Battlefield 6. Особенно интересно, как кувалдой разносят стены.

Видео появилось на bilibili с водяным знаком Misaka_Mikoto_01 — этот пользователь уже публиковал материалы о будущем оружии, гаджетах и косметике игры. Пока что геймплей выглядит сырым, но кадры дают представление о масштабах и новых возможностях режима. В частности там игрок прыгает с парашюта в городскую прибрежную локацию, а дальше пробует базовые действия — бегает, стреляет и разрушает окружение. Еще можно увидеть снаряжение, огромную карту и несколько деталей, которые ранее не показывали. Например, персонажи смогут плавать, нырять и вести огонь из воды.

«Эта сборка не предназначена для публичного доступа или просмотра и никоим образом не отражает финальную версию королевской битвы», — объясняет один из инсайдерских аккаунтов.

То есть качество текстур или отсутствие лута не стоит воспринимать как финальную версию. Там же добавили, что пока это просто взгляд на карту. Однако некоторых пользователей впечатлила даже и такая демонстрация:

«Это заставило меня удалить Warzone», — пишет пользователь.

Вокруг серии собралось больше ажиотажа после того, как состоялась бета мультиплеера Battlefield 6. Она побила рекорды серии, поскольку в очередях стояли сотни тысяч игроков, а предзаказы уверенно обогнали Call of Duty Black Ops 7. После тестирования комьюнити осталось довольное мультиплеером, но сам режим «королевской битвы» публично не показывали до этой утечки.

Battlefield 6 выходит 10 октября. А тем временем аудитория Battlefield 2042 в Steam тоже растет: за последние сутки более 55 тыс. игроков одновременно. Возможно, некоторые вернулись в 2042, потому что хотят получить эксклюзивную «косметику» для Battlefield 6. Но сразу предупреждаем, что вам может помешать требование включить SecureBoot.

Источник: Battlefield Wire

