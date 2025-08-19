Новости Игры 19.08.2025 comment views icon

Фанам Battlefield 6 подарят эксклюзивные предметы на старте — но придется играть в Battlefield 2042

Маргарита Юзяк

EA при одном условии подарит фанатам эксклюзивные предметы для Battlefield 6 — она понравится не всем. Придется вспомнить о Battlefield 2042.

Игровое событие «Дорога к Battlefield 6» позволяет получить 24 уникальные награды для следующей части серии. Похоже, EA очень хочет поднять онлайн игры, пока есть возможность. Все происходит в рамках бесплатного ивента который продлится с 18 августа по 7 октября — только за несколько дней до запуска Battlefield 6. Там спрятаны эксклюзивные предметы для новой игры, включая костюмы солдат и камуфляж для танка. Список ключевых наград выглядит так:

  • уровень 8 — оружие «Западного фронта» из Battlefield 1;
  • уровень 19 — оружие Мюллера из Battlefield 5;
  • уровень 30 — машина Aurora из Bad Company 2;
  • уровень 40 — машина Blackburn из Battlefield 3;
  • уровень 49 — оружие Командира из Battlefield 4;
  • уровень 60 — оружие Суверенного Солдата из Battlefield 2042.
Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042
Battlefield 6 / EA

Геймеры, которые присоединились к открытой бете, смогли получить свои эксклюзивные предметы. На данный момент тестирование завершилось — пользователи восприняли игру тепло, а пиковая активность составила более 500 тыс. человек. Теперь дополнительные предметы получат лишь те, кто играет в Battlefield 2042, но после релиза шестой части приобрести или получить их будет невозможно. Вместе с ними в 2042 вернулась классическая карта Iwo Jima из BF 1942, а также появились новые образцы оружия — KFS2000 и Lynx.

Так что в получении этих предметов единственная проблема — вернуться в Battlefield 2042, которая для многих стала самой противоречивой в серии. И хотя недавно ее можно было купить в Steam всего за несколько долларов, распродажа уже завершилась. Так что если вы новый игрок и после беты Battlefield 6 хотите забрать эти награды, придется либо искать выгодную цену на 2042, либо пропустить эксклюзив. В общем выбор за вами.

Источник: Battlefield Comms

