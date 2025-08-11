Бета Battlefield 6 установила рекорд серии в Steam с пиком 520 000 игроков

Открытое бета-тестирование Battlefield 6 стартовало с настоящим аншлагом — почти 520 000 одновременных игроков. Их количество стало новым рекордом серии в Steam.

Пик произошел лишь через час после запуска первой беты, что неудивительно учитывая безумные очереди перед стартом. Сейчас игра держится среди самых популярных шутеров на платформе, уступая лишь Counter-Strike, PUBG, Apex Legends и еще нескольким тайтлам. Call of Duty в этом рейтинге ниже — на 20 позиции. Геймерам приходилось ждать полчаса и более, чтобы попасть на сервер. И они отмечали, что на этот раз EA поработала над оптимизацией, поэтому проблем прошлых частей удалось избежать.

Или почти всех проблем. Вместе с наплывом игроков вернулись читеры, несмотря на античит Javelin с защитой на уровне ядра и проверкой Secure Boot. Энтузиастам быстро удалось найти способ обойти его. В сети говорили, что просто выключали интернет во время загрузки игры на несколько секунд

Только за 40 часов беты Javelin заблокировал более 330 000 попыток мошенничества или вмешательства в систему. В дальнейшем команда Battlefield Positive Play удаляла подтвержденные учетные записи нарушителей. Однако нюанс в том, что античит работал хаотично и массово — наказывали тех, кто вообще не пользуется обходными методами, тогда как читеры оставались в игре.

EA признала проблемы и призвала продолжать присылать репорты. Но игроки все равно возмущаются: Linux-пользователи вообще заблокированы, а другие должны предоставлять глубинный доступ к ПК, чтобы просто запустить игру. Но для тех, кто имеет современное железо и не боится читеров (или сам им является) — вторая бета стартует совсем скоро. Советуем подумать о вкусностях заранее, чтобы выдержать очереди на сервер по полчаса

Полный релиз Battlefield 6 запланирован на 6 октября 2025 года для ПК и консолей. Тайтл рассказывает о загадочной военной организации Pax Armata, которая решила устроить конфликт мирового уровня. Но, как видим, игроки больше всего заинтересованы мультиплеером, который будет иметь девять карт. В настоящее время датамайнер слил информацию о них, поэтому мы знаем о локациях в Египте и США, а также в горах и на побережье.

Источник: Tom’s Hardware / PC Gamer