"Лучшая реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасёт задних" в чартах PS Store после разгромной реакции на трейлер

Фанаты разгромили трейлер Call of Duty: Black Ops 7 — он настолько разочаровал, что получил 384 тыс. дизлайков. А предзаказы не добрались до чартов PS Store.

Комментаторы открыли портал в ад, когда начали массово писать, что теперь точно приобретут Battlefield 6. Пользователи считают, что игра ощущается как смесь идей, которые не работают вместе. Кроссоверные персонажи вроде Бивиса и Баттхеда также получили критику — они не вписываются в серию. В результате продолжение выглядит уставшим, а новый релиз не вызывает такого энтузиазма, как раньше. В конце концов, сокрушительный хейт повлиял на предварительные заказы, но давайте сначала насладимся любимыми токсичными комментариями:

«Мой пес сидел рядом со мной на диване, когда я смотрел этот трейлер — теперь он тоже оформляет предзаказ Battlefield 6».

«Я показал этот трейлер слепому мужчине — он тоже заказывает Battlefield 6. Сказал, что не увидел его, но почувствовал разочарование».

«Вот почему YouTube убрал счетчик дизлайков».

«Лучшая часть этого трейлера — когда он закончился».

«Не буду врать. После просмотра этого трейлера я отменил предзаказ BF6. А потом сразу же оформил предзаказ BF6 Deluxe Edition».

«Никогда в истории видеоигр ни один трейлер не заставлял меня хотеть играть в игру меньше».

Так вот, возвращаясь к предзаказам. Впервые за много лет Call of Duty не попала в чарты PS Store. Издание Vault Edition пока шестое в чартах предзаказов в США, хотя открывает ранний доступ к бета-тестированию 2 октября. Подобная ситуация в Великобритании. В целом продолжение серии уступает Battlefield 6, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и другим играм.

Ранее Activision прямо говорила, что не видит в BF6 серьезного конкурента, поскольку их Call of Duty: Black Ops 7 слишком велика, чтобы потерпеть неудачу. Но сейчас руководителям стоило бы обратить внимание на проблемы, чтобы новая часть не стала провалом в первые сутки после релиза. Для сравнения бету BF6 игроки встретили с большим энтузиазмом — — пиковая активность составила 520 000 игроков, пока очередь занимали 300+ тыс. геймеров. С таким темпом фанаты могут смело говорить, что франшиза слишком устала сама от себя.

Отметим, что Call of Duty: Black Ops 7 уже можно предзаказать за какую-то бешеную сумму — ₴3 399 за обычное издание и ₴ 4 699 за расширенное Игра, которая развернется в 2035 году официально выйдет 14 ноября 2025 года. Тогда и увидим, сколько игроков онлайн.

