Новости Игры 25.08.2025 comment views icon

"Лучшая реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасёт задних" в чартах PS Store после разгромной реакции на трейлер

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Лучшая реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасёт задних" в чартах PS Store после разгромной реакции на трейлер

Фанаты разгромили трейлер Call of Duty: Black Ops 7 — он настолько разочаровал, что получил 384 тыс. дизлайков. А предзаказы не добрались до чартов PS Store.

Комментаторы открыли портал в ад, когда начали массово писать, что теперь точно приобретут Battlefield 6. Пользователи считают, что игра ощущается как смесь идей, которые не работают вместе. Кроссоверные персонажи вроде Бивиса и Баттхеда также получили критику — они не вписываются в серию. В результате продолжение выглядит уставшим, а новый релиз не вызывает такого энтузиазма, как раньше. В конце концов, сокрушительный хейт повлиял на предварительные заказы, но давайте сначала насладимся любимыми токсичными комментариями:

  • «Мой пес сидел рядом со мной на диване, когда я смотрел этот трейлер — теперь он тоже оформляет предзаказ Battlefield 6».
  • «Я показал этот трейлер слепому мужчине — он тоже заказывает Battlefield 6. Сказал, что не увидел его, но почувствовал разочарование».
  • «Вот почему YouTube убрал счетчик дизлайков».
  • «Лучшая часть этого трейлера — когда он закончился».
  • «Не буду врать. После просмотра этого трейлера я отменил предзаказ BF6. А потом сразу же оформил предзаказ BF6 Deluxe Edition».
  • «Никогда в истории видеоигр ни один трейлер не заставлял меня хотеть играть в игру меньше».

Так вот, возвращаясь к предзаказам. Впервые за много лет Call of Duty не попала в чарты PS Store. Издание Vault Edition пока шестое в чартах предзаказов в США, хотя открывает ранний доступ к бета-тестированию 2 октября. Подобная ситуация в Великобритании. В целом продолжение серии уступает Battlefield 6, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и другим играм.

"Найкраща реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасує" в чартах PS Store після нищівної реакції на трейлер
Чарты предзаказов PS Store, где Call of Duty Black Ops 7 уступает другим играм

Ранее Activision прямо говорила, что не видит в BF6 серьезного конкурента, поскольку их Call of Duty: Black Ops 7 слишком велика, чтобы потерпеть неудачу. Но сейчас руководителям стоило бы обратить внимание на проблемы, чтобы новая часть не стала провалом в первые сутки после релиза. Для сравнения бету BF6 игроки встретили с большим энтузиазмом — — пиковая активность составила 520 000 игроков, пока очередь занимали 300+ тыс. геймеров. С таким темпом фанаты могут смело говорить, что франшиза слишком устала сама от себя.

Отметим, что Call of Duty: Black Ops 7 уже можно предзаказать за какую-то бешеную сумму — ₴3 399 за обычное издание и ₴ 4 699 за расширенное Игра, которая развернется в 2035 году официально выйдет 14 ноября 2025 года. Тогда и увидим, сколько игроков онлайн.

Источник: Vice

Популярные новости

arrow left
arrow right
Тайский хоррор в стиле Little Nightmares — вышел трейлер Kumarn: The Wandering Spirit
Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 наконец-то в мире, где технологии догнали амбиции нашей игры"
Жестокие путешествия по Италии во время чумы: анонсирован приключенческий экшен 1348 Ex Voto с игрой за женщину-рыцаря
PS Plus в августе получит еще 11 новых игр — среди них Mortal Kombat 1 и Marvel's Spider-Man
"UE5 — опухоль индустрии". Фаны жалуются, что римейк Metal Gear Solid Delta испортил культовую сцену со Снейком
Новая Gothic от немцев? Анонсирована экшн-RPG Asterfel "в стиле 2000-х" с открытым миром и мутантами
S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam
Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
В System Shock 2 "двери сфинктера" не просто метафора — их создали из реальной колоноскопии
Разработчик League of Legends скинул вакансию в McDonald's бустеру аккаунтов — троллинг за жалобы на "потерю работы"
Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2
Battlefield 2042 "разбомбили" отзывами в Steam из-за требования включить SecureBoot
Фанам Battlefield 6 подарят эксклюзивные предметы на старте — но придется играть в Battlefield 2042
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
Стартовала первая бета Battlefield 6, в очереди — 295 000 игроков
Фаны Baldur's Gate 3 определили самый бесполезный подкласс: "Кажется довольно бессмысленным"
Геймплей приключенческой игры The Lost Heaven: как The Last of Us, но в Китае и с роботами
10 лучших игровых приквелов по версии IGN — от Divinity до Metal Gear Solid
Бета Battlefield 6 установила рекорд серии в Steam с пиком 520 000 игроков
Elden Ring в 2D, где играют за финального босса: в Steam вышла игра The Dark Queen of Mortholme
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить