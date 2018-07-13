Смартфон Xiaomi Mi A2 с чистой ОС Android получит версию Lite с более доступной ценой

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Как ожидается, смартфон Xiaomi Mi A2 (модификация Xiaomi Mi 6X с чистой версией Android One без оболочки MIUI) будет официально представлен 24 июля. Кроме того, китайский производитель выведет на рынок и версию Xiaomi Mi A2 Lite, которая получит более доступную цену и незначительно урезанные характеристики. Эта модель уже замечена в одном из магазинов.

Судя по имеющейся информации, смартфон Xiaomi Mi A2 Lite содержит такой же процессор, как и модель предыдущего поколения Mi A1 – чип Snapdragon 625. Зато новинка может похвастаться более современным дизайном – вытянутым дисплеем с вырезом. В данном случае применяется 5,84-дюймовая панель с разрешением Full HD+ (2280×1080 точек). Устройство несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти и слот доля установки карты памяти.

Также Xiaomi Mi A2 Lite предлагает своим владельцам батарею увеличенной ёмкости (по сравнению с Mi A1) – 4000 мАч. На задней панели располагается двойная камера на базе основного 12-мегапиксельного и вспомогательного 5-мегапиксельного сенсоров. Для автопортретов предназначена 5-мегапиксельная камера на лицевой панели.

Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite уже доступен для предварительного заказа по цене около $283. Также для заказа доступна и стандартная модель Xiaomi Mi A2 в нескольких модификациях: 4/32 ГБ — $350, 4/64 ГБ — $379, 6/128 ГБ — $433.

Источник: gizmochina