Смартфоны iPhone 11 Pro предстали на новом рендере вместе с неожиданным аксессуаром (спойлер: это стилус!)





Специализирующийся на различного рода утечках ресурс Slashleaks поделился весьма занимательным изображением. Если это не подделка, то на грядущей презентации новых смартфонов Apple iPhone нас ждет «вот это поворот». На изображении показаны смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro, уложенные друг на дружку стопку, а рядом с ними… стилус.

Да, это изображение было сгенерировано в программе компьютерного моделирования, но с учетом последних утечек все выглядит максимально реалистично. Буквально вчера автор Bloomberg Марк Гурман, который неоднократно сообщал достоверную информацию о грядущих новинках Apple, подтвердил название смартфона iPhone 11 Pro. При этом ранее аналитики Citi Research заявляли, что будущее iPhone вслед за iPad могут получить поддержку стилуса, который в свое время всячески презирал и высмеивал Стив Джобс (в 2007 году на мероприятии MacWorld, где впервые был представлен iPhone, он заявил следующее: «Кому нужен стилус? Их необходимо доставать, убирать, они постоянно теряются — тьфу. Никто не нуждается в стилусе»). Правда, специалисты Citi Research в своем прогнозе говорили, что это произойдет только в линейке 2020 года.

Ранее также проскакивали данные, что в числе остального для оправдания приставки Pro в названии старшей модели Apple использует экран с частотой до 120 Гц и технологией ProMotion. Последняя уже используется в планшетах iPad Pro.

Получит ли смартфон iPhone 11 Pro стилус, узнаем уже через месяц, когда состоится официальная презентация. Напомним, ожидаются три модели, которые сохранят размеры линейки 2018 года. Старшие модели — iPhone XI и iPhone XI Max — обзаведутся тройной основной камерой, а младшая — двойной, но выполненной в хорошо узнаваемом «квадратном» блоке. Также все три перейдут на новую SoC Apple A13. Емкость флэш-памяти новых смартфонов составит 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Презентация новых iPhone ожидается 10 сентября, предзаказы начнут принимать в пятницу, 13 сентября, а фактически продажи стартуют 20 сентября.

Источник: Slashleaks