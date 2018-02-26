СМИ: Российское ГРУ организовало хакерскую атаку на серверы Олимпиады 2018 и пыталось подставить Северную Корею

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Во время проведения церемонии открытия Олимпиады 2018 её серверы подверглись хакерской атаке. Официальное подтверждение этой информации было опубликовано на следующий день после инцидента. Теперь же стало известно, что ответственность за эту кибератаку несут российские хакеры. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным представителей разведывательных служб США, российское Главное управление разведки смогло получить доступ примерно к 300 компьютерам, взломать роутеры и внедрить вредоносное программное обеспечение накануне и во время проведения церемонии открытия Олимпиады. При этом наблюдались проблемы с телевизионным и интернет-доступом, но никакие критически важные элементы не были скомпрометированы.

При этом отмечается, что в процессе совершения хакерской атаки представители ГРУ использовали IP Северной Кореи, чтобы скрыть свои следы и возложить ответственность на другую страну, у которой достаточно напряжённые отношения с Южной Кореей и США.

Чиновники предположили, что причиной для хакерской атаки стал запрет участия России в нынешних Олимпийских Играх из-за систематического использования допинга её спортсменами.

Источник: The Verge