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Snapdragon Wear 5100 станет минорным обновлением чипсета

Snapdragon Wear 5100 станет минорным обновлением чипсета

Snapdragon Wear 5100 станет минорным обновлением чипсета


Новое поколение операционной системы Wear OS является более требовательным к железу смарт-часов, а значит появление обновленных чипсетов не за горами. В частности, сообщается, что Qualcomm готовится к официальному анонсу чипа Snapdragon Wear 5100 в обозримом будущем.

В то же время, появились некоторые технические данные о чипсете. И судя по всему, Snapdragon Wear 5100 станет минорным обновлением, если сравнивать со Snapdragon Wear 4100. В состав SW5100 будут входить те же ядра Arm Cortex-A53, что и в SW4100, а не более новые и производительные ядра Cortex-A73, как предполагалось ранее. Это означает, что новый чип, скорее всего, не будет построен по 5-нанометровому техпроцессу, как чипсет Exynos 920, который установлен в Galaxy Watch4. А значит, он вряд-ли будет более мощным или энергоэффективным.

В паре с SW5100 вновь будет идти сверхэнергоэффективный сопроцессор, который будет отвечать за такие задачи, как мониторинг сна и подсчет шагов, чтобы не нагружать ими основной CPU. SW5100 тестируется в конфигурациях с 1 ГБ и 2 ГБ оперативной памяти, а также 8 ГБ и 16 ГБ встроенной памяти. Эти параметры соответствуют планке, которую задали вышеупомянутые Galaxy Watch4. К слову, чип тестируется даже в связке с модулями камерам, но это вовсе не значит, что нам стоит ждать новых смарт-часов с возможностью съемки фото и видео.

Источник: 9to5google

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