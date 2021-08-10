Samsung представила новый 5 нм чипсет, разработанный специально для смарт-часов





В преддверии анонса новых смарт-часов Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic компания Samsung рассказала о чипсете, который будет лежать в их основе. Он получил название Exynos W920. Samsung заявляет, что это первый в мире чип для носимых устройств, построенный по 5 нанометровому техпроцессу.

В состав Exynos W920 входят два ядра Cortex-A55 и GPU Mali-G68. К слову, такие же ядра используются в Snapdragon 888 для выполнения нетребовательных задач. Samsung сообщает о повышении производительности CPU на 20%, а GPU — и вовсе в десять раз, если сравнивать с предыдущим поколением чипсета (Exynos W9110). W920 также содержит процессор Cortex-M55, который отвечает за работу функции Always-on Display, уменьшая потребление энергии.

Компания отмечает, что «Exynos W920 поддерживает новую унифицированную платформу для носимых устройств, которую Samsung разрабатывает совместно с Google, и дебютирует в новых часах Galaxy Watch». Таким образом, уже завтра, 11 августа, мы сможем увидеть новинку в действии. Напомню, презентация Galaxy Unpacked стартует в 17:00 по киевскому времени.

Источник: The Verge