Новости Наука и космос 12.06.2023 в 12:23

«‎Солнечные собаки», паргелии и 22-градусное гало — астроном снял необычное световое шоу в небе над Великобританией

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Катерина Даньшина

Автор новостей

28 мая астроном из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии Алан Фицсиммонс стал свидетелем чрезвычайно редкого оптического явления, длившегося почти 30 минут.

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Ученый снял серию дуг и окружавших солнце ореолов, включая редкое световое кольцо, охватившее почти все небо. По данным Spaceweather.com, некоторые явления были замечены в других частях Северной Ирландии, а также в северной Англии и Шотландии.

«‎Сонячні собаки», паргелії та 22-градусне гало – астроном зняв незвичайне світлове шоу в небі над Великою Британією

Изображения Фицсиммонса включают по меньшей мере три подтвержденных оптических явления:

  • 22-градусное гало – большой круг, окружающий Солнце;
  • пара «солнечных собак» – яркие точки с обеих сторон светового круга;
  • полный паргелический круг (или «круг ненастоящих солнц») – белое кольцо с центром в точке зенита, которое проходит через Солнце параллельно горизонту.

Дуги и ореолы вызваны миллионами крошечных, идеально расположенных кристаллов льда в верхних слоях атмосферы Земли, часто сопровождающих тонкие перистые облака.

«Если ветры там очень однородны, кристаллы шестиугольной формы выравниваются, что позволяет преломляющемуся сквозь них солнечному свету сочетаться, образуя дуги и круги солнечного света», – говорит Фицсиммонс.

Полный паргелический круг – очень редкое явление, поскольку требует по крайней мере пяти внутренних отражений от миллионов отдельных кристаллов льда, одновременно попадающих на солнечные лучи.

Чіткіше зображення паргелічного кола. Фото: Алан Фіцсіммонс

По данным Spaceweather.com, снимки также могут содержать признаки ограниченного гало и супралатеральной дуги, которые образуют так называемые «веки» над и под 22-градусным гало.

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«‎Солнечные собаки», паргелии и 22-градусное гало — астроном снял необычное световое шоу в небе над Великобританией

Еще один удивительный снимок сделал фотограф из Финляндии 30 мая, зафиксировав радужное кольцо света, известное под названием «пыльная корона». Такие кольца образуются из-за дифракции света на зернах пыльцы, находящихся в воздухе.

«‎пилкова корона»

Крошечные кристаллы льда в атмосфере могут создавать и другие оптические явления: например, сияющие полярные стратосферные облака; радугу в Арктике или ночные сияющие облака (или серебристые облака), которые станут заметнее для человеческого глаза в Северном полушарии в течение июня и июля.

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