«‎Солнечные собаки», паргелии и 22-градусное гало — астроном снял необычное световое шоу в небе над Великобританией

28 мая астроном из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии Алан Фицсиммонс стал свидетелем чрезвычайно редкого оптического явления, длившегося почти 30 минут.

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Ученый снял серию дуг и окружавших солнце ореолов, включая редкое световое кольцо, охватившее почти все небо. По данным Spaceweather.com, некоторые явления были замечены в других частях Северной Ирландии, а также в северной Англии и Шотландии.

Изображения Фицсиммонса включают по меньшей мере три подтвержденных оптических явления:

22-градусное гало – большой круг, окружающий Солнце;

пара «солнечных собак» – яркие точки с обеих сторон светового круга;

полный паргелический круг (или «круг ненастоящих солнц») – белое кольцо с центром в точке зенита, которое проходит через Солнце параллельно горизонту.

Дуги и ореолы вызваны миллионами крошечных, идеально расположенных кристаллов льда в верхних слоях атмосферы Земли, часто сопровождающих тонкие перистые облака.

«Если ветры там очень однородны, кристаллы шестиугольной формы выравниваются, что позволяет преломляющемуся сквозь них солнечному свету сочетаться, образуя дуги и круги солнечного света», – говорит Фицсиммонс.

Полный паргелический круг – очень редкое явление, поскольку требует по крайней мере пяти внутренних отражений от миллионов отдельных кристаллов льда, одновременно попадающих на солнечные лучи.

По данным Spaceweather.com, снимки также могут содержать признаки ограниченного гало и супралатеральной дуги, которые образуют так называемые «веки» над и под 22-градусным гало.

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Еще один удивительный снимок сделал фотограф из Финляндии 30 мая, зафиксировав радужное кольцо света, известное под названием «пыльная корона». Такие кольца образуются из-за дифракции света на зернах пыльцы, находящихся в воздухе.

Крошечные кристаллы льда в атмосфере могут создавать и другие оптические явления: например, сияющие полярные стратосферные облака; радугу в Арктике или ночные сияющие облака (или серебристые облака), которые станут заметнее для человеческого глаза в Северном полушарии в течение июня и июля.